28 января 2024, 02:02

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю

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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности, об этом сообщил ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях - тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.

Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.

Генпрокуратура РФ Исследования Магнитные бури Солнце
27 января 2024, 23:20
Праздничный салют запустили в Петербурге в День снятия блокады
Freepik
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В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Петербурге запустили артиллерийский салют. Мероприятие провели рядом с Петропавловской крепостью.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Из-за осады скончались более одного миллиона ленинградцев. Нацисты стянулись вокруг города, прорвать их кольцо получилось с шестой попытки, с помощью операции «Искра».

Единственным путем для доставления продовольствия в город оказалась Дорога жизни. Ее проложили по льду Ладоги.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что судьба Ленинграда, его мужество и борьба навсегда будут одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. По его словам, в стране никогда не предадут память и подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших жертвенный путь к Великой Победе.

Россия История Блокада Ленинграда
27 января 2024, 19:39
Путин заявил о намерении России бросить все силы на искоренение нацизма
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Россия предпримет все усилия для окончательного истребления нацизма. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что миллионы людей на всей планете стремятся к настоящей свободе, безопасности и миру, и остановить их невозможно.

«Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что агрессия, с которой столкнулась Россия, подтвердила, что нацизм не был полностью изжит после окончания Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что блокада Ленинграда - самый страшный пример массового убийства советских граждан.

Владимир Путин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 19:14
Трагедия Ленинграда навсегда останется в истории России — Путин
Пресс-служба Кремля
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Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Участником мероприятия также стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.

«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов, их жертвенный путь к Великой Победе», - подчеркнул Путин.

Российский и белорусский лидеры приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президенты возложили букеты красных роз к Вечному огню.

Также Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где с первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали численно превосходящие силы противника.

Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме , посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Россия История Владимир Путин Блокада Ленинграда
27 января 2024, 18:33
Актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни
Unsplash
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Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке, где она служила с 1991 года. Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким.

«Она была одной <…> из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», - отметили в театре.

Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания с Молчановой сообщат позже.

Ее уход из жизни стал большим ударом и для поклонников.

«Уходят наши… Светлая память актрисе», - прокомментировал один из комментаторов публикацию о смерти Веры Молчановой.

Молчанова наиболее известна зрителю по сериалам «След» и «Карпов». В кино актриса дебютировала в 1967 году, сыграв роль Анны Якимовой в биографической исторической драме «Софья Перовская». Всего на ее счету более 20 работ. Театральную карьеру Вера Молчанова начала с 1962 года.

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