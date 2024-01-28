Магнитная буря красного уровня накрыла Землю

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По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях - тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.

Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.