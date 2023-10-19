«Магнит» запустит собственный маркетплейс

Читайте нас в:

«Это стратегическая сделка для „Магнита“, она позволит нам расширить присутствие на рынке и придаст дополнительный импульс развитию бизнеса компании», - заявил директор по инвестициям, стратегии и развитию бизнеса «Магнита» Андрей Бодров.

Число пунктов выдачи и места их размещения кратно увеличатся за счет открытия ПВЗ в магазинах. Сумма сделки пока не раскрывается.

Основатель и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин отметил, что «Магнит» знают в каждом уголке России, у компании великолепные логистические и закупочные мощности и миллионы постоянных клиентов. Для маркетплейса это новый рывок и возможности.

Ранее один из крупных маркетплейсов решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard в размере 3%. Компания пообещала вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. Нововведение о комиссии заинтересовало Генпрокуратура, надзорное ведомство начало проверять законность такого решения.