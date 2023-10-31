Магазины Decathlon в России переименуют в Desport

«Название нового бренда Desport происходит от старофранцузского слова desport, означающего „развлечение“, „игра“, которое дало начало слову „спорт“ во многих языках мира», - написало издание.

Ассортимент в магазинах будет расширятся по мере поступления товаров, а также за счет собственных торговых марок. В скором времени запустят и интернет-магазин.

О том, что французская сеть спортивной экипировки Decathlon вновь заработает в России под новым названием говорили еще летом этого года. Предполагалось, что откроют сразу 30 магазинов.

Decathlon является крупнейшим в мире продавцом и производителем в мире спортивных товаров. Компания объявила об уходе из России в 2022 году в связи с санкционной политикой западных государств.

В январе 2023 года стало известно, что французский ретейлер планирует продать российский бизнес целиком и ищет покупателя активов. После новый владелец Decathlon получил актив с условием, что откроет все торговые точки.