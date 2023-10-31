31 октября 2023, 14:28

Магазины Decathlon в России переименуют в Desport

Pxhere
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Компания АРМ, купившая активы Decathlon в России, собирается открыть новую сеть магазинов со спорттоварами Desport. Они появятся уже в декабре 2023 года, рассказали РИА «Новости» в компании.

«Название нового бренда Desport происходит от старофранцузского слова desport, означающего „развлечение“, „игра“, которое дало начало слову „спорт“ во многих языках мира», - написало издание.

Ассортимент в магазинах будет расширятся по мере поступления товаров, а также за счет собственных торговых марок. В скором времени запустят и интернет-магазин.

О том, что французская сеть спортивной экипировки Decathlon вновь заработает в России под новым названием говорили еще летом этого года. Предполагалось, что откроют сразу 30 магазинов.

Decathlon является крупнейшим в мире продавцом и производителем в мире спортивных товаров. Компания объявила об уходе из России в 2022 году в связи с санкционной политикой западных государств.

В январе 2023 года стало известно, что французский ретейлер планирует продать российский бизнес целиком и ищет покупателя активов. После новый владелец Decathlon получил актив с условием, что откроет все торговые точки.

Россия Магазины
31 октября 2023, 15:34
«Дело расследуется». Челябинец заявил в полицию на жену-учительницу, совратившую школьника
unsplash.com
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В Челябинской области молодая учительница совратила ученика и переспала с ним у себя дома. Сейчас идет расследование дела по факту случившегося, сообщил источник «360».

В Октябрьском районе 26-летнего педагога проверяют на причастность к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. О связи женщины с 15-летним школьником в полицию заявил ее собственный муж. По его словам, супруга якобы привела подростка домой и вступила с ним в интимную связь. По данным источника «360», учительница продолжает работать в школе.

«Она работает. <.> Английский преподает. <…> Учительница неплохая», - рассказал источник.

Он добавил, что у учительницы есть муж и двое детей. Также известно, что мать девушки работает в этой же школе. «360» удалось связаться с женщиной, но она не стала комментировать произошедшее.

«Вы верите всему, что пишут в СМИ?» - удивилась мать молодой учительницы.

Сейчас идет расследование дела по факту случившегося, рассказал источник «360».

«Дело расследуется», - сказал он.

По данным Telegram-канала Baza , женщина совратила ученика в мае 2023 года. Она привела его домой, где по обоюдному согласию переспала с ним. Следователи проверили заявление мужа преподавательницы и возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Похожая история ранее произошла во Владивостоке. Там тренер совратил школьницу , увлекающуюся легкой атлетикой. Мужчина приставал к девятикласснице во время выездных соревнований в Челябинске.

Дети Челябинская область Школы Школьники
31 октября 2023, 13:05
Свыше 650 компаний приняли участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская неделя дизайна, в которой приняли участие более 650 компаний из разных стран, подойдет к концу во вторник, 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ведомстве отметили, что мероприятие позволило посетителям оценить, выбрать и купить различные товары для интерьера, от мебели и декора до посуды и материалов для отделки.

«Помимо выставочной составляющей, идет процесс подписания соглашений как с бизнес-партнерами внутри страны, так и с зарубежными коллегами», - добавила руководитель столичного департамента Кристина Кострома.

В первые дни мероприятия участники заключили важные соглашения о сотрудничестве, включая строительство многофункционального центра в Дубае.

В рамках мероприятия состоялась образовательная программа с более чем 75 тематическими сессиями, на которых выступили свыше 100 спикеров из России и зарубежных стран.

В заключение III Московской недели интерьера и дизайна 31 октября пройдет выступление архитектора Даниэля Дендры, известного своими проектами жилых кварталов и небоскребов в разных странах мира, таких как Испания, Дубай и Австралия.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье представит проекты преобразования общественных мест на Всероссийском фестивале «Зодчество».

Выставки Фестивали Москва 2023
31 октября 2023, 13:04
Александр Овечкин нарядился в костюм фараона на Хэллоуин
twitter.com/Capitals
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Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал Хэллоуин в стильном костюме. Снимок с хоккеистом опубликовала его жена Анастасия Шубская в соцсети Instagram*.

На фотографии пара предстала в образах в древнеегипетском стиле. Спортсмен примерил на себя костюм фараона, а супруга хоккеиста нарядилась в жрицу.

Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых, отмечается во многих странах мира 31 октября. По традиции люди наряжаются в различные костюмы.

Психолог Станислав Самбурский отметил, что Хэллоуин помогает бороться со страхами и накопившимся стрессом. По его мнению, этот праздник позволяет превратить фобии в шутку и забавную шалость. Однако если Хэллоуин далек от внутренних ценностей человека, его празднования лучше избегать.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Праздники Спортсмены Хоккей
31 октября 2023, 12:14
Хакеры атаковали информационные ресурсы «Крымэнерго»
unsplash.com
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Крупная компания «Крымэнерго» зафиксировала кибератаки на свои информационные ресурсы. Из-за этого начались сбои в работе личных кабинетов пользователей, сообщили в Telegram-канале предприятия.

Хакеры также атаковали оборудование интернет-провайдеров, добавили представители организации.

«Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

«Крымэнерго» обеспечивает электричеством 912,9 тысячи бытовых абонентов и более 60 тысяч точек учета, оформленных на юрлица. Организация также обслуживает свыше 10,3 тысячи подстанций и 33,1 тысячи километров линий электропередачи.

В ночь на 31 октября на сайте Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы «Мир» произошел сбой. Интернет-ресурс подвергся хакерской атаке.

До этого сообщалось о массовой кибератаке на интернет-провайдеры в Крыму. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Крым Хакеры

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