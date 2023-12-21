«Людоеды-дикари». Ивлееву призвали отстранить от эфиров на полгода после «голой» вечеринки

«Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрировать эксклюзивность. Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что все - ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе», - сказал он.

Милонов раскритиковал образ Ивлеевой в платье с украшением за 23 миллиона рублей.

«Шокирующая безвкусица, люди просто публично смеются над всеми. Нацепить колье за 23 миллиона, это настолько унизительно, когда в стране такие серьезные задачи, когда мы живем совсем другим», - добавил парламентарий.

Депутат отметил, что золотые кольца в нос вставляли в основном дикари, которые занималась каннибализмом.

«Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой. Как на это реагировать людям в новых регионах? Мобилизованным… Это неэтично и нетактично. Хотя все эти позолоченные личинки не являются духовной элитой, а просто уличные торгаши, которые заработали кучу денег», - добавил политик.

По словам Милонова, Ивлееву следует на полгода отстранить от всех эфиров, чтобы она подумала над своим поведением.

«Самым лучшим для нее станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью», - заключил он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о прошедшей «голой» вечеринке в Москве , которую организовала Ивлеева. Ее посетили многие известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, журналистка Ксения Собчак и другие.