26 марта 2024, 03:12

Люди семьями продолжили приходить к стихийному мемориалу у Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Поток людей, которые хотят возложить цветы к стихийному мемориалу жертв теракта в Crocus City Hall, не прекратился даже ночью. Среди неравнодушных были целые семьи, даже с маленькими детьми, сообщило РИА «Новости».

За ограждением продолжают работать спасатели, разбирающие завалы, и тяжелая техника.

У самого мемориала дежурят журналисты, а рядом развернут круглосуточный штаб российского Красного Креста, где люди могут согреться, выпить чаю, получить психологическую поддержку.

Люди отдают дань погибшим от рук террористов и в огне пожара. К мемориалу несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что расследование теракта в Crocus City Hall показало, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено.

До этого генеральный прокурор Игорь Краснов оценил масштаб теракта. Он назвал его несопоставимым с возможностями обеспечения безопасности на подобных объектах.

Дети Стрельба Россия Цветы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 03:50
Москвичи выступили за установку мемориала на месте Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Большинство жителей Москвы и Подмосковья заявили, что на месте Crocus City Hall нужно установить мемориал в память о погибших в теракте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос SuperJob.

«Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%», - говорится в исследовании.

Аналогичного мнения придерживаются и 49% россиян. При этом 24% опрошенных считают, что концертный зал нужно восстановить назло вредителям, а рядом установить стелу с именами погибших. При этом выяснилось, что женщины чаще мужчин выступали за создание мемориально-паркового комплекса на месте трагедии - 53% и 46% соответственно.

Всего в опросе участвовали 1600 респондентов из базы пользователей портала.

Ранее сын владельца Crocus Croup Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении Crocus City Hall обязательно будет создан мемориал , но где именно - пока неизвестно.

Стрельба Опросы Цветы Москва Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:41
Астрономы объяснили природу светящегося объекта над Хабаровском
Freepik
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Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой. Это сгорание в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

«Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается», - сказал он Астроном пояснил, что такое дробление указывает на разрушение сложной конструкции, которая состоит из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время. Речь идет о ступени ракеты или спутнике.

Такое же мнение выразил крымский астроном-любитель Александр Якушечкин. На Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя, отметил он.

Украинские военные ранее «зафиксировали полет НЛО» в зоне боевых действий.

Природа Космические спутники Дальний Восток
26 марта 2024, 02:20
«Скорбим и соболезнуем». ФК «Химки» направит средства от домашнего матча жертвами теракта в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Футбольный клуб «Химки» направит все собранные средства от домашнего матча пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом рассказал «360» генеральный директор клуба Николай Оленев.

Футбольный клуб в полном составе приехал к мемориалу памяти жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall. Футболисты возложили цветы в память о погибших.

«Я думаю, что для всей страны это огромное и важное событие. В плане того, что нужно отдать дань памяти. Мы также как футбольный клуб от лица команды скорбим и соболезнуем близким в столь тяжелый момент», - заявил капитан команды Равиль Нетфуллин.

Оленев отметил, что клуб окажет помощь пострадавшим в теракте.

«Наш домашний матч 2 апреля, мы приняли решение все собранные средства направить жертвам этой жуткой трагедии», - заявил он.

Нападение на Crocus City Hall произошло вечером в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.

Химки Футбол Цветы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:09
«Пришло время». Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС
РИА «Новости»
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Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что принял решение об уходе с поста замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он уже попросил Патриарха Московским и всея Руси Кирилла «отпустить его».

По словам Малофеева, за весь 2023 год он посетил около 40 регионов России, где работают отделения ВРНС.

«Нам нужно было открыть 89 отделений. Цель достигнута. Форумы стабильно организовываются. С ними сотрудничают администрации губернаторов, региональные Общественные палаты. Поэтому работа стала стабильной. И я в связи с этим посчитал, что свое дело сделал», - рассказал он.

Теперь Малофеев планирует сосредоточиться на работе на телеканале, чтобы «возглавить собственный Царьград». Он отметил, что сейчас важно создать образ будущего страны, а эта задача потребует много сил и энергии.

В феврале 2023 года учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса.

Патриарх Кирилл

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