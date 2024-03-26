Люди семьями продолжили приходить к стихийному мемориалу у Crocus City Hall

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За ограждением продолжают работать спасатели, разбирающие завалы, и тяжелая техника.

У самого мемориала дежурят журналисты, а рядом развернут круглосуточный штаб российского Красного Креста, где люди могут согреться, выпить чаю, получить психологическую поддержку.

Люди отдают дань погибшим от рук террористов и в огне пожара. К мемориалу несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что расследование теракта в Crocus City Hall показало, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено.

До этого генеральный прокурор Игорь Краснов оценил масштаб теракта. Он назвал его несопоставимым с возможностями обеспечения безопасности на подобных объектах.