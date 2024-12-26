26 декабря 2024, 15:43

Люди постоянно сменяют друг друга. Волонтеры из Подмосковья — о спасении пляжей в Анапе

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Волонтеры из Московской области очищают пляжи Анапы от мазута. Елена Климонова вместе с подругой Екатериной Фирсановой трудится здесь уже несколько дней. Главная цель — очистить береговую линию от нефтепродуктов и помочь Центру птиц.

Сейчас в Анапе стоит теплая погода, а это значит, что мазут становится более жидким и легко проникает в песок.

Волонтерам приходится торопиться, чтобы успеть выполнить все задачи. Сейчас слой песка, загрязненный нефтепродуктами, составляет около 50 сантиметров.

«Люди постоянно сменяют друг друга. Долго находится в контакте с мазутом нельзя - появляется головокружение, тошнота», - поделилась Климонова.

Добровольцы трудятся в специальной экипировке. В штабе тщательно контролируют соблюдение правил безопасности. Каждые 60 минут - обязательный перерыв и выход из зоны с повышенным уровнем загрязнения.

«В штабе на улице Черноморская волонтеры заполняют анкеты. Проходят обязательный инструктаж и получают средства индивидуальной защиты. Здесь нам дают информацию - куда ехать и где мы нужны в данную минуту», - рассказала Фирсанова.

Ранее стало известно, что ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС. На Кубани уже собрали около 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали сорбентом площадь размером 28 тысяч квадратных метров. Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска.

Волонтеры Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 14:28
«Мы разберемся». В МЧС пообещали очистить побережье Кубани до старта пляжного сезона
РИА «Новости»
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Будущий пляжный сезон в Краснодарском крае не находится под вопросом из-за загрязнения побережья мазутом, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Также министр заверил, что с последствиями ЧП удастся справиться в ближайшее время, сообщил ТАСС.

«Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», - подчеркнул руководитель ведомства.

Куренков добавил, что уборка пляжной территории проводится сейчас и будет продолжаться. По его словам, загрязненные участки в море будут устранять для того, чтобы на пляжи выбрасывалось меньше нефтепродуктов.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения во время шторма танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря. В очищении территорий участвуют более десяти тысяч человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в четверг сообщил, что ликвидация последствий аварии получит статус федеральной ЧС.

МЧС РФ Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 08:29
Для детей в Якутии введут скидку 50% на несубсидированные авиабилеты
Unsplash
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Для детей в возрасте от двух до 12 лет с 9 января в Якутии будет действовать фиксированная скидка 50% на несубсидированные авиабилеты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Он рассказал, что после прямой линии президента Владимир Путина обсудил эту тему с министром транспорта Романом Старовойтом.

«С 9 января следующего года для детей от 2 до 12 лет будет действовать скидка 50% на несубсидированные билеты авиакомпаний „Якутия“, „Полярные авиалинии“ и „Алроса“», - подчеркнул Николаев.

До нововведений скидка на детские авиабилеты была в размере от 30% до 50%. На субсидированные билеты она не распространяется, так как они уже считаются льготными.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству урегулировать вопрос с ценами на авиабилеты для многодетных семей. По словам главы государства, многие перевозчики вводят незначительные льготы, после чего отказываются предоставлять скидку 50%.

Авиация Якутия Дети
26 декабря 2024, 02:58
«Пять лет были кошмаром». Первая жена Яниса Тиммы эмоционально отреагировала на его смерть
Global Look Press
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Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша эмоционально отреагировала на его смерть. В своих социальных сетях она опубликовала серию постов, где высказалась о произошедшем.

Сначала экс-супруга Тиммы опубликовала картинку с изображением человека в виде марионетки.

«Эти пять лет были кошмаром. Поймите подтекст этой картинки. Я могла бы писать здесь долго, но что это изменит! Связь оборвалась со всеми. Со мной, как с мамой ребенка, его родителями и друзьями», - написала женщина под снимком.

Не платил алименты Сана Оша также заявила, что в течение двух лет Тимма испытывал проблемы с выплатой алиментов. Она заявила, что ее сбивает такая ситуация с толку, поскольку баскетболист зарабатывал хорошие деньги.

«Что я помню, так это то, что когда человек развелся, он был миллионером и подписал огромный контракт с российским клубом… Куда можно потратить такие деньги? Откуда тогда у Тиммы такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты, а последние дни своей жизни он проводит в каком-то мотеле?» - объяснила Оша свою позицию.

Также женщина рассказала, что уважала бывшего мужа как хорошего человека.

«Мне было очень грустно наблюдать, как его карьера медленно рушится, зная, как тяжело он для этого работал. В российской прессе после его ухода все еще клевещут, называя его каким-то психически неуравновешенным. За девять лет я не заметила, чтобы у человека были психологические проблемы», - добавила Сана Оша.

Смерть Яниса Тиммы Оша была замужем за Тиммой несколько лет. У пары есть сын. Они развелись в 2019 году, в 2020-м баскетболист женился на певице Анне Седковой, с которой завел роман еще во время отношений с Ошей.

В декабре 2024 года Тимма совершил самоубийство в Москве. Пресса сообщила, что на заставке его айфона был номер его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, и просьба позвонить ей. Седокова подала иск о разводе с Тиммой в начале ноября, 9 декабря суд его удовлетворил.

Спустя неделю молчания после смерти Тиммы певица опубликовала пост в социальных сетях. Она заявила, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.

Отношения Женщины Громкие разводы Анна Седокова
25 декабря 2024, 17:24
Иноагента Яшина объявили в федеральный розыск
Global Look Press
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МВД объявило иноагента и бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина* в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных ведомства, сообщил «Интерфакс».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

«Илья Валерьевич Яшин*, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК», - отметили в карточке.

По какой именно статье разыскивают Яшина*, в ведомстве не пояснили.

Ранее его обвинили в распространении фейков про ВС России. В декабре 2022 года Московский суд приговорил иноагента к 8,5 года тюрьмы за использование недостоверных материалов о событиях в Буче. Летом 2024 года он вышел на свободу в рамках сделки по обмену заключенными.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал свое мнение об оппозиционерах, которые покинули Россию. Он назвал их оторванными от страны. По его словам, релоканты не имеют никакого отношения к России, как и она к ним.

МВД РФ Иноагенты

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