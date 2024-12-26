Сейчас в Анапе стоит теплая погода, а это значит, что мазут становится более жидким и легко проникает в песок.

Волонтерам приходится торопиться, чтобы успеть выполнить все задачи. Сейчас слой песка, загрязненный нефтепродуктами, составляет около 50 сантиметров.

«Люди постоянно сменяют друг друга. Долго находится в контакте с мазутом нельзя - появляется головокружение, тошнота», - поделилась Климонова.

Добровольцы трудятся в специальной экипировке. В штабе тщательно контролируют соблюдение правил безопасности. Каждые 60 минут - обязательный перерыв и выход из зоны с повышенным уровнем загрязнения.

«В штабе на улице Черноморская волонтеры заполняют анкеты. Проходят обязательный инструктаж и получают средства индивидуальной защиты. Здесь нам дают информацию - куда ехать и где мы нужны в данную минуту», - рассказала Фирсанова.

Ранее стало известно, что ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС. На Кубани уже собрали около 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали сорбентом площадь размером 28 тысяч квадратных метров. Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска.