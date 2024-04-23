23 апреля 2024, 19:39

«Люди, не молчите». Спортсменка Алексеева призвала не скрывать конфликты с мигрантами

РИА «Новости»
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Ставшая объектом травли со стороны приезжего из Таджикистана за шорты и майку боец смешанных единоборств Ирина Алексеева поблагодарила администраторов пабликов, рассказавших ее историю. Она подчеркнула, что только благодаря резонансу в обществе наглеца привлекли к ответственности.

Спортсменка добавила, что сотрудники полиции и Следственного комитета Челябинской области сработали молниеносно и даже не дождались, пока она напишет заявление.

«Равнодушных к этой выходящей из вон ситуации не было. Надеюсь, на моем примере все, кто молчит, начнут говорить. Люди, не молчите. Все реально, все возможно. Я уверена, что такие ситуации происходят каждый день», - обратилась к своим подписчикам в социальной сети Алексеева.

Мигрант из Таджикистана увидел спортсменку и ее подругу, когда они вышли прокатиться на велосипеде.

Сначала мужчина подрезал девушек на своей машине, а после начал предъявлять претензии к их внешнему виду, заявив, что в «Душанбе так не ходят».

Когда спортсменка объяснила иностранцу, что в России другие правила, то столкнулась со шквалом оскорблений в свой адрес. Полиция выяснила личность нахамившего приезжего и заставила его на камеру записать извинения перед девушками.

Спортсмены Мигранты Россия Полиция
23 апреля 2024, 19:11
Появились новые детали о задержании главы МЧС Чечни
РИА «Новости»
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Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев в грубой форме угрожал задержавшим его сотрудникам МВД на границе с Дагестаном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, после задержания Цакаев обещал «поставить всех на колени». Глава ведомства неуверенно стоял на ногах, а один из свидетелей ситуации почувствовал отчетливый запах алкоголя, указал собеседник Baza.

«Цакаев обзывал полицейских, говорил, что они узнают, кто он такой. Спустя 10 минут за ним приехали чеченские инспекторы ДПС. Они уже не угрожали сотрудникам полиции и пытались успокоить Цакаева», - отметили авторы материала.

Цакаева задержали после выезда на встречную полосу движения. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия правоохранителей Дагестана провокацией и отмечал, что Цакаев не совершал правонарушений.

Задержания Дагестан Чечня
23 апреля 2024, 17:51
Минэкономразвития сделало прогноз о среднегодовом уровне безработице в России
РИА «Новости»
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Прогнозируемый среднегодовой уровень безработицы в России составит 3% на период с 2024 по 2027 год, сообщили в Минэкономразвития. Об этом написал «Интерфакс».

Согласно прогнозу, представленному в сентябре 2023 года, среднегодовой уровень безработицы был на уровень 3,1% на период с 2024 по 2026 год.

В феврале 2024 года Росстат сообщил, что фактический уровень безработицы составил 2,8%. Это минимальной значение с 1991 года. В январе уровень безработицы был на один процентный пункт выше.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Московской области. В регионе официально зарегистрировано около восьми тысяч безработных, а вакансий - более 80 тысяч. Местным жителям помогают найти работу в Центре занятности.

Минэкономразвития РФ Россия
23 апреля 2024, 17:42
Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над западным
Global Look Press
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Актриса Ольга Кабо заявила о важном различии между российским и западным кинематографом. Своим мнением она поделилась в интервью с изданием «Абзац».

Актриса Ольга Кабо заявила о важном различии между российским и западным кинематографом. Своим мнением она поделилась в интервью с изданием « Абзац ».

По ее мнению, российские фильмы отличаются своей уникальностью благодаря одной важной особенности.

«Российское кино отличается своей душой. Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино - лучшее», - сказала она.

Кабо стала известной после исполнения роли Роксаны в фильме режиссера Наума Бирмана «Сирано де Бержерак». Она сыграла более 60 ролей в театре и кино, за что была удостоена ряда званий и наград.

В 2019 году она получила благодарностью президента Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что кино в России стало качественнее, чем было 10-15 лет назад. Он также призвал снимать отечественные фильмы о войне.

Кино Фильмы Россия
23 апреля 2024, 16:39
Убитого террористами в «Крокусе» мужчину не признали погибшим из-за отсутствия тела
РИА «Новости»
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Передвигающийся на инвалидной коляске москвич Максим Вербенин закрыл собой свою девушку во время атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». Он стал одной из первых жертв теракта от 22 марта. Тело мужчины полностью уничтожил пожар, охвативший концертный зал. Из-за сложившейся ситуации следователи не смогли признать его погибшим, и Максим до сих пор числится пропавшим без вести. Об этом «360» рассказала его мать Алена Вербенина.

Она пояснила, что несколько раз была у следователя, который ей объяснил, что провести процедуру опознания по ДНК невозможно, так как органика не сохранилась. Для того чтобы получить свидетельство о смерти сына, женщине необходимо собрать показания очевидцев или записи видеокамер. Это единственный путь, который остается в таких случаях.

«Моего сына убили одним из первых и видеокамера все зафиксировала. О том, что он находился в „Крокусе“, свидетельствует навигация и сообщения из его смартфона. Но как мне объяснили следователи, их работа закончена, и следующая стадия - подача заявления в суд», - пояснила собеседница «360».

Алена добавила, что в начале криминалисты в документах указывали, что Максим погиб. Но после изменили формулировку на то, что он пропал без вести. Об этом же написано в постановлении о признании матери потерпевшей.

Она подчеркнула, что следователи со своей стороны делают все возможное. Они пообещали оказать ей помощь. Но время идет, а дело с мертвой точки не двигается, указала Вербенина.

«Сына внесли в списки погибших МЧС, но как мне объяснили, взаимодействий между ведомствами нет. Спасатели опирались на свои исследования, а СК, чтобы выдать справку о смерти, должен пройти дополнительные шаги, о которых мне рассказали», - подытожила Алена Вербенина.

Максим Вербенин оказался в «Крокус Сити Холле» через четыре года после своего выступления на сцене концертного зала. Творчеством группы «Пикник» увлекалась его девушка, которую он спас от пули боевика. Выжившая подруга Максима рассказала его матери, что после выстрела мужчина упал на нее и прикрыл собой. Террорист не стал смотреть, остался ли кто-то в живых, и пошел стрелять по другим людям.

Боевики напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они расстреляли стоявших в холле и концертном зале людей, а перед бегством подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

Суд СК РФ Теракт в «Крокусе»

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