«Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет», - указал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, это действительно говорит об одобрении людьми того, что делает президент на своем посту, показывает, что и при наличии каких-то неизбежных проблем россияне все равно чувствуют результаты работы главы государства.

«Они чувствуют поступательное движение в развитии страны», - выразил уверенность пресс-секретарь Путина.

Обеспечивать это развитие, как подчеркнул он, удается зачастую благодаря круглосуточной работе.

«Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное - это ощущение людей», - заключил представитель Кремля.

По данным нового опроса фонда «Общественное мнение», доверие Путину выражают 79,8% граждан. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов. Положительную оценку работе президента дали 81% опрошенных.