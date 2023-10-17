«Люди будут опасаться». Осужденным за тяжкие преступления могут разрешить работать педагогами

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Если человек осознал происходящее, раскаялся, исправился и предпринял действия для того, чтобы реабилитироваться в глазах близких и общества, то ему надо дать такой шанс, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

«Если, конечно, ошибка не связана с преступлениями против личности, против здоровья и так далее. То есть, если это не какие-то тяжкие насильственные действия в отношении других людей», - подчеркнула омбудсмен.

Экс-осужденного можно допустить до работы с детьми По ее словам, существует большая статья экономических преступлений, когда человек действительно виноват. Однако это не дает никакого запрета для того, чтобы в дальнейшем он мог проявить себя в лучших качествах.

Рисков для общества и детей нет По его словам, люди будут опасаться подобной идеи. Но, если человек был осужден за экономические преступления, то общественной опасности и рисков для детей нет.

«Россиян может напугать все что угодно. Люди и прививок боятся, и всего подряд», - подчеркнул эксперт.

Человек может быть компетентным специалистом, который действительно может чему-либо научить. Черное пятно в его биографии не должно препятствовать тому, что бы экс-заключенный мог преподавать.

Существует практика, когда осужденные по нетяжким статьям работают в школах, вузах или тренерами в спортивных секциях. Совершенное экономическое преступление не может помешать преподавать боевые искусства или обучать детей арифметике, письму и другим предметам. Это вряд ли вызовет настороженность в обществе. К тому же, в России сейчас наблюдается дефицит педагогических кадров - не хватает и учителей в школе, и особенно не хватает мужчин.

«И если этот мужчина, например, оказался в прошлом чиновником, коррупционером, либо предпринимателем, который совершил какое-то преступление экономическое, то он может быть прекрасным педагогом. Он может быть замечательным наставником для детей», - сказала Волынец.

Многие выдающиеся деятели имели криминальное прошлое Такая инициатива позволит не потерять кадры, которые могут быть очень полезны обществу, школе, университетам и детям. Омбудсмен добавила, что многие выдающиеся в политике и науке люди имели криминальное прошлое.

Все, что касается преступлений против половой неприкосновенности, жизни и здоровья граждан, не попадает под возможности вести определенные виды деятельности в дальнейшем, рассказала «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Несмотря на то, что судимость даже за тяжкие преступления снимается, остается некий барьер. Авторы законодательной инициативы исходят из того, что совершивший ошибку человек может исправиться. Но учитель - это профессия, которая не допускает даже одной ошибки, подчеркнула Бессараб.

Срок наказания за тяжкие преступления составляет от пяти лет, за особо тяжкие - от 10 лет и выше. Разрешение на преподавательскую деятельность улучшит интеграцию людей, которые отбыли наказание, и позволит им влиться в общество, поделился мнением с «360» юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«Сама инициатива возможна. Она действительно оправдана», - отметил специалист.

Однако существует потенциальная опасность при ее реализации. Здесь все зависит от того, кто это будет контролировать и каким образом.

Согласно документу, разрешение на преподавательскую деятельность может быть выдано при соблюдении ряда условий. В первую очередь должно пройти десять лет после освобождения осужденного. Кроме того, совершенное преступление не может быть связано с насилием и расправами над членами семьи.

Экс-заключенные на свободе должны вести себя безупречно и заниматься общественной и благотворительной деятельностью. Допуск к преподаванию будет возлагаться на комиссию по делам несовершеннолетних.

Сейчас на работу педагогом не берут лиц с судимостью, которые подвергались преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также половой неприкосновенности, основ конституционного строя и безопасности государства. Изменения планируется внести в статью 331 ТК РФ («Право на занятие педагогической деятельностью»).

«Тем более что этот человек может быть потрясающим профессионалом в своей сфере, и для общества его опыт и знания могут быть очень полезными. В обучении человек раскрывается и может сделать очень много доброго, полезного и хорошего», - добавила Волынец.

Если прошлый опыт человека не нанесет вред детям, то по истечении срока и при наличии необходимых оснований его можно допустить до работы с детьми. Таким образом у осужденных появится надежда на то, что они не являются потерянными для общества людьми.