«Люди будут опасаться». Осужденным за тяжкие преступления могут разрешить работать педагогами

17 октября 2023, 02:05
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости

Осужденным за особо тяжкие преступления в России могут разрешить работать преподавателями и тренерами. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. «360» выяснил у экспертов, насколько адекватна такая инициатива и не напугает ли она россиян.

Если человек осознал происходящее, раскаялся, исправился и предпринял действия для того, чтобы реабилитироваться в глазах близких и общества, то ему надо дать такой шанс, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

«Если, конечно, ошибка не связана с преступлениями против личности, против здоровья и так далее. То есть, если это не какие-то тяжкие насильственные действия в отношении других людей», - подчеркнула омбудсмен.

Экс-осужденного можно допустить до работы с детьми По ее словам, существует большая статья экономических преступлений, когда человек действительно виноват. Однако это не дает никакого запрета для того, чтобы в дальнейшем он мог проявить себя в лучших качествах.

Рисков для общества и детей нет По его словам, люди будут опасаться подобной идеи. Но, если человек был осужден за экономические преступления, то общественной опасности и рисков для детей нет.

«Россиян может напугать все что угодно. Люди и прививок боятся, и всего подряд», - подчеркнул эксперт.

Человек может быть компетентным специалистом, который действительно может чему-либо научить. Черное пятно в его биографии не должно препятствовать тому, что бы экс-заключенный мог преподавать.

Существует практика, когда осужденные по нетяжким статьям работают в школах, вузах или тренерами в спортивных секциях. Совершенное экономическое преступление не может помешать преподавать боевые искусства или обучать детей арифметике, письму и другим предметам. Это вряд ли вызовет настороженность в обществе. К тому же, в России сейчас наблюдается дефицит педагогических кадров - не хватает и учителей в школе, и особенно не хватает мужчин.

«И если этот мужчина, например, оказался в прошлом чиновником, коррупционером, либо предпринимателем, который совершил какое-то преступление экономическое, то он может быть прекрасным педагогом. Он может быть замечательным наставником для детей», - сказала Волынец.

Многие выдающиеся деятели имели криминальное прошлое Такая инициатива позволит не потерять кадры, которые могут быть очень полезны обществу, школе, университетам и детям. Омбудсмен добавила, что многие выдающиеся в политике и науке люди имели криминальное прошлое.

Все, что касается преступлений против половой неприкосновенности, жизни и здоровья граждан, не попадает под возможности вести определенные виды деятельности в дальнейшем, рассказала «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Несмотря на то, что судимость даже за тяжкие преступления снимается, остается некий барьер. Авторы законодательной инициативы исходят из того, что совершивший ошибку человек может исправиться. Но учитель - это профессия, которая не допускает даже одной ошибки, подчеркнула Бессараб.

Срок наказания за тяжкие преступления составляет от пяти лет, за особо тяжкие - от 10 лет и выше. Разрешение на преподавательскую деятельность улучшит интеграцию людей, которые отбыли наказание, и позволит им влиться в общество, поделился мнением с «360» юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«Сама инициатива возможна. Она действительно оправдана», - отметил специалист.

Однако существует потенциальная опасность при ее реализации. Здесь все зависит от того, кто это будет контролировать и каким образом.

Согласно документу, разрешение на преподавательскую деятельность может быть выдано при соблюдении ряда условий. В первую очередь должно пройти десять лет после освобождения осужденного. Кроме того, совершенное преступление не может быть связано с насилием и расправами над членами семьи.

Экс-заключенные на свободе должны вести себя безупречно и заниматься общественной и благотворительной деятельностью. Допуск к преподаванию будет возлагаться на комиссию по делам несовершеннолетних.

Сейчас на работу педагогом не берут лиц с судимостью, которые подвергались преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также половой неприкосновенности, основ конституционного строя и безопасности государства. Изменения планируется внести в статью 331 ТК РФ («Право на занятие педагогической деятельностью»).

«Тем более что этот человек может быть потрясающим профессионалом в своей сфере, и для общества его опыт и знания могут быть очень полезными. В обучении человек раскрывается и может сделать очень много доброго, полезного и хорошего», - добавила Волынец.

Если прошлый опыт человека не нанесет вред детям, то по истечении срока и при наличии необходимых оснований его можно допустить до работы с детьми. Таким образом у осужденных появится надежда на то, что они не являются потерянными для общества людьми.

Суд Законы Госдума РФ
Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь
23 октября 2023, 10:37
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
Москву накрыл густой туман
23 октября 2023, 10:21
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москву окутало густым туманом, поэтому автомобилистов просят быть особо осторожными на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023
«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
23 октября 2023, 09:06
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.

«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.

«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.

По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.

Бурятия Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме