13 ноября 2023, 19:15

«Любви все возрасты покорны». Психолог объяснил поздние браки

pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости

Нижегородский Дом бракосочетаний зарегистрировал союз 100-летнего Отара Дадишкилиани и 75-летней Татьяны Уколовой. Такие браки — скорее исключение из правил, рассказал «360» психолог Марсель Сультеев.

«Но не стоит забывать, что любви все возрасты покорны. Мы просто привыкли об этом говорить, но когда это в действиях происходит, и влюбленные находят друг друга, и неважно, сколько им лет, это уже становится как бы нонсенсом или же каким-то исключением из правил», - подчеркнул специалист.

По его словам, с психологической точки зрения в таком возрасте женятся люди, которые понимают, что могут дожить свой век именно в духовной любви. В таком случае мало говорится о физическом влечении.

«Скорее всего, здесь подобие интересов, духовная составляющая и, скажем так, родственные души», - добавил эксперт.

Очень часто можно наблюдать, когда разница в возрасте велика между мужчиной и женщиной. Здесь присутствует денежный аспект. Говоря о пожилых молодоженах из Нижегородской области, психолог отметил, что тут речь идет о духовной связи.

«Их зацепила именно духовная связь, то, что им не хватало в своей юности, молодости, в зрелой жизни. И именно подходя к столетнему возрасту, жених нашел ту, о которой мечтал всю жизнь», - заключил специалист.

Московские ЗАГСы уже начали принимать заявления о заключении брака на 2024 год. Самой популярной датой свадеб стало 24 апреля.

Свадьбы психология
13 ноября 2023, 18:36
«Устроил клоунаду». Общественники объяснили просьбу к Генпрокуратуре проверить Кушанашвили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генпрокуратуру России попросили проверить телеведущего Отара Кушанашвили из-за ложного вызова скорой помощи. О том, почему организация «Армия защитников Отечества» решила наказать шоумена и какие обвинения выдвинула против него, рассказал «360» глава движения Иван Отраковский.

По его мнению, Кушанашвили решил устроить пиар-акцию с помощью медиков и инсценировал сердечный приступ. Этот поступок оскорбил врачей и мог стать причиной смерти людей, которые действительно нуждались в медицинской помощи.

«Устроил там клоунаду какую-то непонятную. <…> А он потом нам с улыбкой начинает кривляться, и врачи в недоумении. Он обесценивает их работу. Если он отрывает эти две кареты скорой помощи, значит, до кого-то скорая помощь не доехала, не выручила, не помогла», - рассудил общественник.

Наказание за пиар Иван Отраковский уточнил, что Отар Кушанашвили еще до скандала с госпитализацией делал заявления, дискредитирующие российскую армию. Но так как это было больше полугода назад, общественная организация не стала требовать проверки его слов о ВС России, добавил глава «Армии защитников Отечества».

«Мы требуем проверки именно на предмет действий по ложному вызову скорой помощи. Мы должны медийные лица наказывать за такой пиар, за глупый. Когда на кону стоит жизнь людей, нельзя так поступать», - заключил Отраковский.

Телеведущего Кушанашвили госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. На следующий день шоумен опубликовал видео , в котором сообщил о своем прекрасном самочувствии и пригрозил «похоронить всех», кто распространяет слухи о нем.

Генпрокуратура РФ
13 ноября 2023, 17:49
Гадания, виртуальные путешествия и мастер-классы. Что увидят гости выставки «Россия» с 14 по 19 ноября
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На выставке-форуме «Россия» продолжаются «Дни регионов», во время которых субъекты представляют свои достижения в разных сферах. На этой неделе посетителей мероприятия ждет много активностей и развлечений.

Представители Хабаровского края 14 ноября расскажут об авиастроении, природных ресурсах и спортивных достижениях региона. Также для гостей проведут розыгрыш туристической путевки. В этот же день Магаданская область представит конструктор города будущего. Посетителей ждут мастер-классы, квесты и другие активности.

Насыщенная программа ждет гостей стенда Бурятии 15 ноября. Для посетителей подготовили гадание на бараньих косточках и знакомство с национальными костюмами. Гости также станут свидетелями традиционной бурятской свадьбы. Забайкалье подготовило интерактивную экскурсию на велосипедах по достопримечательностям края. С помощью нейросети можно будет побыть буддийским ламой.

Стенд Кузбасса 16 ноября удивит экранами с объемной графикой. Гости смогут проголосовать за выбор имени талисману региона - плюшевому динозавру. Арт-объектом Омской области 17 ноября станет аттракцион в виде макета ракеты-носителя «Ангара А5». Иркутская область организует виртуальное путешествие на Байкал, Томская - интерактив по мотивам сказки «Изумрудный город».

Красноярский край 18 ноября покажет скульптуру Енисея, Новосибирская область 19 числа устроит мастер-классы и познакомит с чеканкой монет. Экспозиция Алтайского края представит главные достопримечательности региона. Гостей ждут игры-викторины, розыгрыши туров и подарочных боксов.

Министерство экономики и финансов Подмосковья на выставке «Россия» провело интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Активность организовали на стенде «Финансовые технологии на службе людям».

ВДНХ Выставка-форум «Россия»
13 ноября 2023, 16:21
Эвакуированные из Газы россияне вылетели в Москву
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуированные из сектора Газа россияне вылетели из Каира в Москву спецбортом МЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию», - указали в МЧС.

В пути вывезенных из Газы россиян будут сопровождать медики и психологи ведомства, отметили в пресс-службе. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что каждый эвакуированный должен почувствовать поддержку и внимание, а также получить возможность попасть на родную землю.

В первую группу россиян , эвакуированных из Газы, вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает на продолжение эвакуации россиян из сектора Газа. По словам пресс-секретаря президента, процесс вывоза людей из этой зоны сопровождается очень напряженной работой.

Египет МЧС РФ Самолеты Россия
13 ноября 2023, 16:02
Телефонные мошенники обманули московских пенсионеров на десять миллионов рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве телефонные мошенники обманули пенсионеров на десять миллионов рублей. Они действовали по старой схеме, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты выдали себя за сотрудников банка и следователя. Они сообщили супругам, что с их счетов по поддельной доверенности пытаются списать деньги. Для того чтобы это предотвратить, им предложили снять средства и перевести на «безопасные». Таким образом мошенники заполучили более 9,8 миллиона рублей, но не успокоились на этом.

Позже они вновь позвонили и заявили, что черные риэлторы пытаются продать квартиру пенсионеров на улице Климашкина. Тогда супруги обратились в полицию. Пресненская межрайонная прокуратура взяла дело на свой контроль.

Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам.

Москва 2023

Новости по теме