Любителям больничных напомнили о возможности уволить их на законном основании

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По ее словам, если работник длительное время находится на больничном, то его не могут уволить. Однако условия меняются, если у сотрудника будет профзаболевание. Например, у шофера ухудшится зрение и он не сможет водить автомобиль.

В таком случае работодателю придется предложить работнику другую вакансию. Если такой нет или сотрудник откажется от новых обязанностей, то его увольняют на основании пункта 8 части 1 статьи 77 ТК РФ.

В день увольнения человеку заплатят все положенные ему выплаты: выходное пособие в размере заработной платы за две рабочие недели, компенсация за неиспользованный отпуск и зарплату за рабочие дни, если они были в месяце увольнения.

Ранее юрист Наталия Ковалева сообщила, что работник может перенести отпуск, совпавший с больничным. По ее словам, отпускной период можно продлевать и переносить и в других ситуациях, предусмотренных законодательствам. Например, болезни члена семьи.