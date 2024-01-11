11 января 2024, 13:37

«Любимейший артист, чудеснейший человек». Актриса Смехова выразила соболезнования из-за смерти Соломина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Новость о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина шокировала актрису, певицу и телеведущую Алику Смехову. В беседе с «360» она выразила соболезнования близким умершего.

«Это очень скорбное событие, и мне безумно сейчас грустно. Это любимейший артист, чудеснейший человек, и я приношу все свои соболезнования семье, зрителям, театру, всем нам», - сказала Смехова.

Народный артист Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. В ноябре СМИ сообщили о госпитализации актера с инсультом. Пресс-секретарь Малого театра Таисия Антонова рассказывала, что Соломин проходил курс лечения в медицинском учреждении.

Директор культурного учреждения Тамара Михайлова 12 ноября заявляла, что артист находится в стабильно тяжелом состоянии. Также сообщалось, что у Соломина парализовало левую сторону тела.

Театры Актеры
11 января 2024, 13:51
«Это большое горе». Актер Филиппов — о смерти народного артиста Соломина
Читайте нас в: Google Новости
Смерть народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стала для актера Михаила Филиппова таким же горем, как и для всех его поклонников. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе. <…> Он в свое время был министром культуры России, но он и оставался министром культуры русского психологического театра. Сейчас, наверное, уже таких столпов не осталось», - поделился Филиппов.

Новости о смерти Соломина прокомментировала актриса Алика Смехова. Она отметила, что артист был чудеснейшим человеком и любимейшим артистом. Смехова выразила соболезнования семье умершего, зрителям и театру.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Причины смерти артиста не уточнялись. О месте и времени прощания сообщат позже.

Россия Театры Актеры
11 января 2024, 12:49
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона яиц
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство проконтролировало очередную поставку азербайджанской продукции, «По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)», - сообщили в Россельхознадзоре.

В четверг через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезли очередную партию пищевых яиц в количестве 18,63 тонны. После прибытия груза специалисты взяли пробы для проверки качества и безопасности продукции.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о снижении цен на яйца у производителей за последние две недели. Это должно привести к падению стоимости продукции в магазинах. В начале 2024 года цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Одним из способов контроля стоимости яиц стало увеличение поставок продукта из других стран. Белоруссия увеличила экспорт в РФ в два раза, первую партию товара в 2024 году отправила Турция , еще несколько десятков тонн - Азербайджан.

Сельское хозяйство Россия Продукты Азербайджан
11 января 2024, 12:42
Россиянку проверят по статье о контрабанде наркотиков из-за привезенной из Перу шоколадки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россиянка привезла из Перу шоколадку, за которую ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Женщина вернулась из Перу в Санкт-Петербург. Летела в Россию она через Панаму и Турцию. В аэропорту Пулково ее остановили таможенники. Их заинтересовала плитка шоколада с надписью «COCA LEAF STEVIA». Через щель в упаковке они заметили лист коки - растения, из которого изготавливают кокаин. Шоколадку отправили на экспертизу.

В середине декабря Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление установило, что лист коки оказался настоящим. А весит он 0,0875 грамма. Однако женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств.

Также в Петербурге недавно обнаружили более тонны кокаина. Груз нашли таможенники вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности в Большом порту. Контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.

Наркотики Санкт-Петербург Контрабанда Кокаин
11 января 2024, 12:32
Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей и напитков в 2024 году
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Крупные поставщики еще в конце 2023 года предупредили ретейлеров о намерении повысить в 2024-м цены на некоторые продукты, среди которых — чай, кофе и сладости. Об этом «Фонтанке» рассказали участники розничного рынка.

К примеру, компания «Орими Трэйд» предупредила о подорожании чая и кофе с 1 февраля на 5–12% из-за высоких темпов роста цен на сырье и растущих производственных, логистических и финансовых издержек. Что касается чая, то, по данным компании, аукционные цены на цейлонский высокогорный чай с августа уже выросли на 29%, цейлонский предгорный - на 31%. Компания «Якобс» с 1 февраля собирается поднять цены на 6–16% из-за подорожания кофейных зерен.

«Любимый Край» с 29 января поднимет цены на кондитерские изделия на 6,5–14,5%: подорожали жиры, овсяная и пшеничная мука, какао-бобы. ООО «Эйч энд Эн Трейд» с 1 февраля повысит цены на бисквитные пирожные «Молочный ломтик» на 5%. Причины все те же - рост стоимости сырья, упаковки и импортируемой готовой продукции, в том числе какао.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в 2024 году увеличатся в среднем на 10%.

Крупные поставщики еще в конце 2023 года предупредили ретейлеров о намерении повысить в 2024-м цены на некоторые продукты, среди которых - чай, кофе и сладости. Об этом «Фонтанке» рассказали участники розничного рынка.

Кофе Продукты

Новости по теме