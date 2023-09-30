Любимая собака Гришечкина осталась одна в трехкомнатной квартире после смерти артиста
Собака Вячеслава Гришечкина Беня после смерти актера две недели пробыла одна в его доме. Близкие и друзья артиста не решили, кто должен забрать питомца. Сам пес не отходил от кровати умершего хозяина, скулил и перестал нормально есть.
В расположенном рядом парке проходила выставка бездомных собак. Артист решил посетить ее, не подозревая, что найдет там нового друга. Питомец остался предан актеру даже после его смерти. Сейчас псу уже шесть с половиной лет.
Беня остался один в трехкомнатной квартире Гришечкина. Директор артиста Максим Миллер приезжает туда, чтобы покормить и выгулять собаку. За питомцем также приглядывает консьержка. Новых хозяев пока не нашли.
Близкие артиста посчитали, что не стоит травмировать животное еще больше, отдав тому, кто может отказаться от него через какое-то время. Сам Миллер не исключил, что позже может Беню к себе.
Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова пояснила, что причиной смерти заслуженного артиста России могла стать болезнь сердца.
Вячеслав Гришечкин запомнился россиянам благодаря роли полковника Староконя в сериале «Солдаты». Он служил в «Театре-студии на Юго-Западе» с момента его основания и преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».