01 ноября 2024, 23:00

«Любая запись на диктофон». За призывы к аборту по телефону начнут штрафовать

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В ряде регионов приняли законы, запрещающие склонять беременных к аборту. Предусмотрели и ответственность — как правило, это штрафы, однако в России пока нет судебной практики по таким делам, рассказал 360.ru адвокат Никита Кушеверский. По его словам, россиянки при помощи гаджетов смогут доказать, что их подталкивали к прерыванию беременности.

Юрист напомнил, что кроме прочего в Уголовном кодексе есть статья 123. Она предусматривает наказание за незаконное проведение абортов. Что касается ответственности административной, то здесь речь идет о недопустимости уговоров к прерыванию беременности.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», - объяснил Кушеверский.

Он добавил, что пока что в России нет судебной практики по подобным делам. Да и самих дел, на которых можно было бы акцентировать внимание, тоже нет. По словам адвоката, доказать факт склонения к абортам можно при помощи гаджетов.

«Тут [подойдет] любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Это будет являться доказательством того, что женщину тем или иным образом пытались склонить к тому, чтобы сделать аборт», - резюмировал собеседник 360.ru.

Одним из регионов, где ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.

Штрафы Дети Законы Врачи Женщины
01 ноября 2024, 21:10
Меньше пива за те же деньги. Переход на банки по 0,45 литра ударит по любителям пенного
РИА «Новости»
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Пиво в связи с переходом производителей на алюминиевые банки объемом 0,45 литра дешевле для потребителей не станет, рассказал 360.ru директор микропивоварни Кирилл Селин. Он отметил, что изменение тары в целом никак не повлияет на работу производств.

По словам специалиста, трудности могут возникнуть лишь на этапе переустройства линии выпуска. В остальном же производители будут работать как и прежде. Переход с баночек объемом 0,5 литра на 0,45 в первую очередь скажется на потребителях.

«Объем уменьшится, а цены останутся прежними, потому что у нас так не принято, все ставят те же цены, которые и были до этого. Просто потребитель будет получать, к сожалению, меньше пива. Это касается и других продуктов, и энергетиков», - объяснил Кирилл Селин.

По мнению экономиста Александра Разуваева, продажа напитков в банках по 0,45 литра выгодна и производителям, и торговым сетям. Эксперт добавил, что потребители в любом случае не откажутся от покупки того, что им нравится.

Пиво Деньги
01 ноября 2024, 15:33
Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» стартует 4 ноября
РИА «Новости»
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Третий Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» для активной молодежи из Москвы и регионов стартует в День народного единства, 4 ноября. Победители смогут получить грант ректора МГУТУ и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата, сообщили на сайте вуза.

Среди направлений подготовки – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогика. Конкурс служит механизмом поддержки мотивированной молодежи, заявил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Миссия университета - дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням», - сказал он.

Вуз провел второй набор на казачий бакалавриат - направление оказалось очень востребованным. На первый курс поступили 95 человек, еще около дюжины - на другие направления.

Свои проекты в рамках конкурса могут представить выпускники школ и учреждений СПО. Для участия ребята должны выполнить тестовые мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Конкурсанты могут подготовить работу о вере в жизни казака, местах казачьей славы, образе казака в будущем, роли своей семьи в истории России, а также написать сценарии мультфильма или кино о казачестве или придумать игру на эту тему. Полный перечень представлен на сайте конкурса. Готовый проект необходимо отправить по адресу grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

Вузы конкурсы Образование
01 ноября 2024, 09:44
В законопроект о чайлдфри предложили внести три исключения
Unsplash
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Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили ряд изменений в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Документ появился в распоряжении РБК.

В проект предлагается внести три исключения. Речь идет о наказании за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с врачебными показаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями.

Депутаты поддержали необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Но отказ от деторождения может мотивироваться объективными причинами, добавили парламентарии.

Согласно опросу проекта «Если быть точным», 2,4% женщин в России не планируют рожать детей. Среди мужчин доля чайлдфри составила 3,5%. За последние два года в стране зафиксировали заметный рост сторонников бездетного образа жизни.

Дети Депутаты Чайлдфри
01 ноября 2024, 09:16
На остановку роста цен на продукты в России дали две недели
Global Look Press
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Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями - в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции», - подчеркнули в правительстве.

Ранее Патрушев провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.

В конце октября в Москве зафиксировали рост цен на сливочное масло. Продукт подорожал на 11,4% с начала 2024 года. При этом Минсельхоз сообщил о снижении оптовой стоимости сливочного масла.

Питание Продукты

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