«Любая запись на диктофон». За призывы к аборту по телефону начнут штрафовать

Юрист напомнил, что кроме прочего в Уголовном кодексе есть статья 123. Она предусматривает наказание за незаконное проведение абортов. Что касается ответственности административной, то здесь речь идет о недопустимости уговоров к прерыванию беременности.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», - объяснил Кушеверский.

Он добавил, что пока что в России нет судебной практики по подобным делам. Да и самих дел, на которых можно было бы акцентировать внимание, тоже нет. По словам адвоката, доказать факт склонения к абортам можно при помощи гаджетов.

«Тут [подойдет] любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Это будет являться доказательством того, что женщину тем или иным образом пытались склонить к тому, чтобы сделать аборт», - резюмировал собеседник 360.ru.

Одним из регионов, где ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.