«Любая помощь важна». Бузова перевела деньги на помощь жертвам теракта в Crocus City Hall

«Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте!» - написала Бузова.

Она рассказала о добром деле подписчикам, чтобы те могли последовать ее примеру.

«Если у вас есть возможность помочь, то сделайте, пожалуйста, это тоже. Не важно сколько! Любая помощь важна», - добавила телеведущая.

Ранее певец Shaman создал песню в память о жертвах теракта в Московской области. Все средства от ее монетизации направят на помощь пострадавшим в результате теракта. В припеве исполнитель обратился к Богу и попросил его о помощи.

Рэпер Алишер Моргенштерн* также пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего гардеробщика, который спас около сотни людей во время террористической атаки.

По данным Следственного комитета, жертвами нападения стали 137 человек, включая троих детей. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.