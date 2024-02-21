Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в церемонии открытия турнира «Игры будущего». В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе раиса республики.
Лукашенко приняли по русской традиции хлебом и солью, а также угостили местными лакомствами.
«Вот это Россия!» - восторженно сказал Лукашенко, спускаясь с трапа.
Президент по-дружески пожал руку и обнялся с главой Татарстана. Лукашенко попробовал лакомства, отметив, что хлеб был свежим.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже запланировал поездку в Россию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
«Игры будущего» в России пройдут с 21 февраля по 3 марта. Цель мероприятия - популяризация видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.