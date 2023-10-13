Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в кинотеатрах сети «Москино»

13 октября 2023, 14:52
Википедия
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В кинотеатрах «Искра» и «Космос» сети «Москино» с 14 октября по 18 ноября будут показывать одни из лучших работ Чарли Чаплина. Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первым можно будет увидеть «Мсье Верду» (1947) в кинотеатре «Искра» 14 октября. Главный персонаж, оставшийся без работы во время Великой депрессии, ведет переписку с несколькими женщинами. Не подозревая, что у Верду есть жена и сын, они поддаются его чарам.

Перед началом показа выступит киновед Елена Сорокина. По ее словам, Чаплин хорош тем, что абсолютно любой его фильм отлично передает его уникальный стиль.

«В ленте звукового периода „Мсье Верду“ Чаплин не играет „маленького человечка“ - он уже распрощался с этим образом, и это высокий Голливуд. В картине можно познакомиться с эпохой и услышать голос Чаплина», - пояснила Елена Сорокина.

В кинотеатре «Космос» 17 октября покажут «Парижанку». В центре сюжета - влюбленные, счастью которых мешают родители. В 1925 году фильм получил премию киноакадемии Японии как лучший художественный фильм.

Короткометражные «Пилигрим» (1923) и «Собачья жизнь» (1918) публика встретит Чаплина-Бродягу в том самом образе, который принес ему популярность. Фильмы представят 21 октября.

В «Космосе» 24 октября гости снова всласть посмеются над бродягой в киноленте «Цирк» (1928). У главного героя ленты возникли проблемы с полицией. Сбегая от них, он попадает на арену гастролирующего цирка. Там его ждет много неожиданных приключений.

Фильм «Малыш» (1921) можно будет посмотреть в кинотеатре «Искра» 28 октября. Это самая известная картина режиссера. В центре житель трущоб Чарли, который находит на помойке брошенного младенца. Он спасает ребенка, хотя не имеет понятия, что такое родительство.

Один из последних немых фильмов, «Огни большого города» (1931), представят 31 октября. По сюжету бродяга влюбляется в слепую девушку, торгующую цветами на улице. Узнав, что операция может вернуть ей зрение, он всеми силами пытается добыть деньги для нее.

Ранее стало известно, что премьера киноспектакля «Онегин в кино» состоится 13 октября в Москве.

Кино Режиссер Москва 2023
Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь
23 октября 2023, 10:37
Сайт мэра и правительства Москвы
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В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
Москву накрыл густой туман
23 октября 2023, 10:21
РИА «Новости»
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Москву окутало густым туманом, поэтому автомобилистов просят быть особо осторожными на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023
«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
23 октября 2023, 09:06
РИА «Новости»
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Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.

«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.

«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.

По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.

Бурятия Конфликт Израиля и Палестины

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