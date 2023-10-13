Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в кинотеатрах сети «Москино»

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Первым можно будет увидеть «Мсье Верду» (1947) в кинотеатре «Искра» 14 октября. Главный персонаж, оставшийся без работы во время Великой депрессии, ведет переписку с несколькими женщинами. Не подозревая, что у Верду есть жена и сын, они поддаются его чарам.

Перед началом показа выступит киновед Елена Сорокина. По ее словам, Чаплин хорош тем, что абсолютно любой его фильм отлично передает его уникальный стиль.

«В ленте звукового периода „Мсье Верду“ Чаплин не играет „маленького человечка“ - он уже распрощался с этим образом, и это высокий Голливуд. В картине можно познакомиться с эпохой и услышать голос Чаплина», - пояснила Елена Сорокина.

В кинотеатре «Космос» 17 октября покажут «Парижанку». В центре сюжета - влюбленные, счастью которых мешают родители. В 1925 году фильм получил премию киноакадемии Японии как лучший художественный фильм.

Короткометражные «Пилигрим» (1923) и «Собачья жизнь» (1918) публика встретит Чаплина-Бродягу в том самом образе, который принес ему популярность. Фильмы представят 21 октября.

В «Космосе» 24 октября гости снова всласть посмеются над бродягой в киноленте «Цирк» (1928). У главного героя ленты возникли проблемы с полицией. Сбегая от них, он попадает на арену гастролирующего цирка. Там его ждет много неожиданных приключений.

Фильм «Малыш» (1921) можно будет посмотреть в кинотеатре «Искра» 28 октября. Это самая известная картина режиссера. В центре житель трущоб Чарли, который находит на помойке брошенного младенца. Он спасает ребенка, хотя не имеет понятия, что такое родительство.

Один из последних немых фильмов, «Огни большого города» (1931), представят 31 октября. По сюжету бродяга влюбляется в слепую девушку, торгующую цветами на улице. Узнав, что операция может вернуть ей зрение, он всеми силами пытается добыть деньги для нее.

Ранее стало известно, что премьера киноспектакля «Онегин в кино» состоится 13 октября в Москве.