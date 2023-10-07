Лось помешал посадке самолета в Мурманске — СМИ
Лось, вышедший на рулежную дорожку, помешал посадке самолета авиакомпании «Россия» в Мурманске. Об этом написал Telegram-канал Shot.
По его информации, Airbus A320 прилетел из Санкт-Петербурга вечером 6 октября и готовился к посадке, когда пилоты вдруг заметили животное. Самолету пришлось заходить на второй круг. В итоге лося прогнали, а борт сел на несколько минут позже ожидаемого.
Ранее, 12 сентября, самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области из-за нехватки топлива и технических проблем. Вопрос эвакуации воздушного судна решается до сих пор. Самолет могут с началом холодов поднять по замершему грунту после выравнивания поля - это один из вариантов. Специалисты провели исследование методом бороскопии и установили, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт.
Эксперты продолжают углубленное обследование конструкции самолета, подготовку к хранению.