Александр Дуал заявил, что его проект не предполагает коммерческого использования.

«Это просто как арт-объект, просто для себя. Возможно, можно будет поиграть с кем-нибудь. Либо где-то выставить на небольшой выставке ненадолго», - предположил художник.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе «Мутабор». После нее в Сеть попали фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. В результате скандала участникам тусовки отменили концерты и даже вырезали из «Новогодних огоньков». А Филиппа Киркорова предложили лишить звания Народного артиста России.

* Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Звезды, засветившиеся на вечеринке Ивлеевой, попали в колоду в качестве валетов, дам и королей. Тузы художник оформил лаконично - сопроводив изображением носка, который стал одним из символов тусовки. В колоде также появились два человека, которые на вечеринке не были и, вообще, не живут в России - бизнесмен Павел Дуров и певец Моргенштерн*. Они олицетворяют Джокеров.

По словам художника, идея создать такую колоду пришла к нему в голову, когда он увидел фотографию с вечеринки - образ одного из гостей уж очень подходил к игральной карте.

«Ну и все, в дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на свое место и в голове у меня родился этот проект», - рассказал Александр Дуал.

Художник признался, что его любимая карта - Лолита, потому что она идеально подходит на образ Пиковой дамы. Также он отметил карту Короля пик - Филиппа Киркорова, и Дам - Ивлееву и Собчак.