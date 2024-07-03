Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Тему запрета никабов подняли уже давно, заметил он. За такие меры высказывались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев , позже запрет поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом в контексте запрещения ношения такой одежды звучит тема безопасности.

По мнению Аширова, акцентировать в этой связи внимание на женской одежде, возможно, чрезмерно.

«Если теракты будут совершать в кроссовках Nike, это значит, что кроссовик Nike надо запретить? Это же глупо. Кровавые теракты осуждает каждый нормальный человек, но сразу же хвататься за одежду… Я думаю, что это перестраховка какая-то или желание плыть по течению», - добавил собеседник 360.ru Кроме того, говоря о локальных запретах, нужно понимать, что в одном регионе может быть несколько духовных управлений, заметил Аширов. Он напомнил, что против запрета на никабы высказывался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Аналогичную точку зрения, по его словам, озвучивал и муфтий духовного управления мусульман Поволжья.

«Но еще раз повторюсь, даже если будет принято заключение общественными организациями, коими еще раз повторю являются духовные управление, это является обязательным к исполнению только для их сотрудников», - подчеркнул он.

«Это внутренние инструкции. Как, например, какая-то организация может ввести рабочий день с девяти часов утра, какая-то - с восьми. И это будет относиться только к этой конкретной структуре. Если бы это было судебное решение, то за его нарушение человека можно было бы наказывать, - пояснил Аширов. - Но если это инициатива частной организации, которыми, я повторюсь, являются все духовные управления, такого быть не может. Это внутренние установки».

«Во-первых, я думаю, что запретить выбирать форму одежды частному человеку никто не может. С другой стороны, у нас в стране больше 80 разных муфтиятов. И важно понимать, что духовное управление не имеет государственных функций», - подчеркнул Нафигулла Аширов.

Решение того или иного муфтията, по его словам, может касаться людей, которые непосредственно к нему относятся. Как и любая общественная организация, духовное управление может принимать те или правила, заметил он. Однако это не значит, что меры могут распространяться на всех людей.