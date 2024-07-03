03 июля 2024, 12:53

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Global Look Press
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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. О локальном решении утром 3 июля заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов. Что означает эта мера и могут ли другие регионы последовать примеру республики, 360.ru обсудил с главным муфтием духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигуллой Ашировым.

Тему запрета никабов подняли уже давно, заметил он. За такие меры высказывались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев , позже запрет поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом в контексте запрещения ношения такой одежды звучит тема безопасности.

По мнению Аширова, акцентировать в этой связи внимание на женской одежде, возможно, чрезмерно.

«Если теракты будут совершать в кроссовках Nike, это значит, что кроссовик Nike надо запретить? Это же глупо. Кровавые теракты осуждает каждый нормальный человек, но сразу же хвататься за одежду… Я думаю, что это перестраховка какая-то или желание плыть по течению», - добавил собеседник 360.ru Кроме того, говоря о локальных запретах, нужно понимать, что в одном регионе может быть несколько духовных управлений, заметил Аширов. Он напомнил, что против запрета на никабы высказывался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Аналогичную точку зрения, по его словам, озвучивал и муфтий духовного управления мусульман Поволжья.

«Но еще раз повторюсь, даже если будет принято заключение общественными организациями, коими еще раз повторю являются духовные управление, это является обязательным к исполнению только для их сотрудников», - подчеркнул он.

«Это внутренние инструкции. Как, например, какая-то организация может ввести рабочий день с девяти часов утра, какая-то - с восьми. И это будет относиться только к этой конкретной структуре. Если бы это было судебное решение, то за его нарушение человека можно было бы наказывать, - пояснил Аширов. - Но если это инициатива частной организации, которыми, я повторюсь, являются все духовные управления, такого быть не может. Это внутренние установки».

«Во-первых, я думаю, что запретить выбирать форму одежды частному человеку никто не может. С другой стороны, у нас в стране больше 80 разных муфтиятов. И важно понимать, что духовное управление не имеет государственных функций», - подчеркнул Нафигулла Аширов.

Решение того или иного муфтията, по его словам, может касаться людей, которые непосредственно к нему относятся. Как и любая общественная организация, духовное управление может принимать те или правила, заметил он. Однако это не значит, что меры могут распространяться на всех людей.

Дагестан Религия
03 июля 2024, 11:41
Беременные получат новое пособие в случае увольнения из-за ликвидации организации
РИА «Новости»
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Уволенные с места работы в связи с ликвидацией организации беременные женщины получат новое пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Поправка вводит новое пособие в размере прожиточного минимума по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Сейчас эта сумма находится на уровне 300 рублей.

Ранее стало известно, что начиная с 2025 года российские женщины смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в 2025 году смогут получить до 69 тысяч рублей по уходу за ребенком до полутора лет. На сегодняшний день сумма этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Фонд социального страхования и Пенсионный фонд и объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

Депутаты Россия Работа
03 июля 2024, 09:35
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба
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Муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никаба. Об этом объявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

В обращении он указал на не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв в СМИ. В связи с этим, по его словам, муфтият уполномочил его выступить с заявлением.

«Муфтий <…> объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - подчеркнул Салимов.

Тут же он указал, что духовный лидер мусульман Дагестана опирался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором говорилось о существующей угрозе безопасности населению региона, а также на компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

«Просим Всевышнего сохранить мусульман от бед и смут, наделить нас терпением и укрепить единством!» - заключил заместитель муфтия.

Дагестан Ислам
03 июля 2024, 09:08
Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица
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Министерство просвещения России исключило книги по экономике и финансовой грамотности из федерального перечня школьных учебников, в которых в качестве соавтора указан иностранный агент Игорь Липсиц*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Признать утратившей силу строки», - указано в тексте приказа Минпросвещения.

Речь идет о нескольких учебниках по экономике и книгах по финансовой грамотности для 5-9 классов. Липсиц* является соавтором всех этих книг.

Липсица* внесли в перечень иностранных агентов 15 марта. Министерство юстиции отмечало, что он создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, а также публиковал недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт известного писателя Бориса Акунина*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.

Книги Иноагенты
03 июля 2024, 07:20
Муфтият уточнил, когда в Дагестане локально запретят ношение никаба
Unsplash
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Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», - сказал он.

Муфтият, по словам Салимова, примет окончательное решение на основе собранной информации. Заммуфтия заявил, что читатели не до конца уловили суть выпущенной религиозной организацией информации. Он показал пост муфтията, в котором объявили о возможности временного и локального запрета на ношение никаба в целях безопасности.

Ранее идею запретить ношение никаба в России поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев позже заявил, что в республике вынесут фетву по этому вопросу.

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