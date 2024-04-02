«Лишняя процедура». Предложение ужесточить контроль за мигрантами в РФ раскритиковали

«Здесь есть вопрос: у нас будет уведомительный порядок, что я нанимаю иностранного работника, или его будут конторы уполномоченные нанимать? Если так, кто будет стоять в их главе и как они будут перепродавать рабочую силу на аутсорсинге и так далее, какие деньги получать? Вопросы, вопросы…» - прокомментировал он.

Московский отметил, что от иностранца в России по большому счету требуется немногое: оказание услуг, «чтобы он был безопасен и по-русски более или менее понимал».

«Предлагается соглашение о лояльности - иностранный гражданин должен будет подписывать документ о возможности ограничения его прав на въезд в РФ, пребывание и проживание на ее территории в случае нарушения законодательства. А без этого документа его нельзя наказывать и выдворять? Странная лишняя бюрократическая процедура», - продолжил аналитик.

По его словам, иностранные граждане понимают, что незнание закона не освобождает от ответственности, и некоторые из них адаптированы к жизни в России зачастую лучше россиян.

Юрий Московский также назвал «сверхдраконовской» действующую меру: выдворение за два любых административных правонарушения.

«Нужно все же ранжировать эти правонарушения. Замените на штрафы, и, если нет других оснований [для выдворения], пусть вернется - и человеку, и бюджету, и трудовому коллективу, и работодателю хорошо», - заметил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призывал усилить контроль за мигрантами.

МВД предложило законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за работой иностранцев , в первую очередь трудовых мигрантов, в России. Предполагается, что их пребывание в стране будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей, появятся реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов. Кроме того, иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности. О том, как стоит (или не стоит) реализовывать эти изменения и что они изменят, порассуждал директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский в стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко.