02 апреля 2024, 14:21

«Лишняя процедура». Предложение ужесточить контроль за мигрантами в РФ раскритиковали

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МВД предложило законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за работой иностранцев, в первую очередь трудовых мигрантов, в России. Предполагается, что их пребывание в стране будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей, появятся реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов. Кроме того, иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности. О том, как стоит (или не стоит) реализовывать эти изменения и что они изменят, порассуждал директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский в стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

«Здесь есть вопрос: у нас будет уведомительный порядок, что я нанимаю иностранного работника, или его будут конторы уполномоченные нанимать? Если так, кто будет стоять в их главе и как они будут перепродавать рабочую силу на аутсорсинге и так далее, какие деньги получать? Вопросы, вопросы…» - прокомментировал он.

Московский отметил, что от иностранца в России по большому счету требуется немногое: оказание услуг, «чтобы он был безопасен и по-русски более или менее понимал».

«Предлагается соглашение о лояльности - иностранный гражданин должен будет подписывать документ о возможности ограничения его прав на въезд в РФ, пребывание и проживание на ее территории в случае нарушения законодательства. А без этого документа его нельзя наказывать и выдворять? Странная лишняя бюрократическая процедура», - продолжил аналитик.

По его словам, иностранные граждане понимают, что незнание закона не освобождает от ответственности, и некоторые из них адаптированы к жизни в России зачастую лучше россиян.

Юрий Московский также назвал «сверхдраконовской» действующую меру: выдворение за два любых административных правонарушения.

«Нужно все же ранжировать эти правонарушения. Замените на штрафы, и, если нет других оснований [для выдворения], пусть вернется - и человеку, и бюджету, и трудовому коллективу, и работодателю хорошо», - заметил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призывал усилить контроль за мигрантами.

МВД предложило законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за работой иностранцев , в первую очередь трудовых мигрантов, в России. Предполагается, что их пребывание в стране будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей, появятся реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов. Кроме того, иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности. О том, как стоит (или не стоит) реализовывать эти изменения и что они изменят, порассуждал директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский в стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

Мигранты Законы МВД РФ Россия Работа
02 апреля 2024, 12:15
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику дали грант на обучение в вузе
РИА «Новости»
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Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

«По инициативе автономной некоммерческой организации „Общество дружбы с Кыргызстаном“ Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ», - написали авторы материала.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Подросток получил медаль мусульман России «За заслуги».

Вместе с Исламом выводили людей из здания еще несколько школьников - два Артема и Никита. Вместе подросткам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил наградить ребят за мужество и отвагу.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли и пострадали сотни людей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.

Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

Вузы Госдума РФ Россия Школьники Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 11:22
«Надо все рассчитать». Нужен ли в России налог на роскошь
Freepik
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Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о введении налога на роскошь. Это важная инициатива, но вряд ли партия сможет ее провести без дополнительной поддержки, рассказал «360» декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько.

«Я думаю, что в данном случае „Справедливая Россия“ вряд ли сможет это провести, то есть вряд ли это будет принято. Надо двигаться в этом направлении, но все правильно рассчитывать. Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, „Единая Россия“, то да, шансы есть», - считает он.

По мнению Засько, такой налог, «безусловно, важен и нужен».

«Но все дело именно в определении ставок и тех доходов, с которых надо начинать его брать. Очень важно, чтобы в него не попал средний класс и „предбанник“ среднего класса - те, кто зарабатывает от 100 тысяч. Речь должна идти о действительно очень богатых людях, с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать», - рассудил декан.

Парламент рассмотрит законопроект уже 2 апреля.

Доходы Налоги Россия Зарплаты
02 апреля 2024, 10:44
Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»
Freepik
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Не стало участника сборной КВН «Одесские джентльмены» Александра Теплицкого. Он умер в возрасте 62 лет, сообщила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Один за другим уходят Джентльмены», - так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов - Александр Теплицкий», - написала она.

Альперина добавила, что работала вместе с Теплицким в «Одесском вестнике» и указала на его красоту в молодости. О причинах смерти шоумена она не уточнила.

Команда КВН «Одесские джентльмены» становилась чемпионом Высшей Лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года. Благодаря неповторимому стилю сборной появился эстрадный театр «Клуб одесских джентльменов» в 1987 году. Спустя четыре года в эфир вышла юмористическая программа «Джентльмен-шоу». Участники команды также трудились над созданием передачи «Городок».

Накануне Альперина сообщила о смерти капитана команды Святослава Пелишенко. Ему было 72 года.

Болезни Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 07:57
Продажи автомобилей в России выросли вдвое за год
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Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Легковой коммерческий транспорт в статистику не вошел. За январь — март 2024 года в стране продали около 365 тысяч новых машин, написал РБК.

Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Легковой коммерческий транспорт в статистику не вошел. За январь - март 2024 года в стране продали около 365 тысяч новых машин, написал РБК.

В первом квартале 2023 года показатель составлял 171,3 тысячи, а годом ранее - 227,3 тысячи. По данным источника издания на автомобильном рынке, только в марте-2024 на учет в ГИБДД поставили почти 172 тысячи новых легковушек.

Как рассказала РБК управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, увеличение спроса связано с ужесточением правил ввоза машин из ЕАЭС.

С 1 апреля ввоз автомобиль для физлиц стал возможен либо через таможню с уплатой всех ставок и налогов, либо через государства Таможенного союза, но с платежами в счет утильсбора. Россияне стали активнее приобретать автомобили, которые должны были ощутимо подорожать, пояснила Франк.

Основная доля продаж приходится на китайские бренды.

Машины

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