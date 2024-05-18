Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила четвертого ребенка
Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил топором кисти рук, родила четвертого ребенка. О прибавление в семье она сообщила в своем Instagram*.
«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше», - написала она.
Грачева показала поклонникам фотографию из роддома. На кадрах она улыбается в объятиях супруга.
Подписчики поздравили в комментариях семью с новорожденным, а также атаковали вопросами о поле ребенка. Однако Грачева пока предпочитает держать в секрете и имя, и пол младенца.
В 2017 году первый супруг Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил ей в порыве ревности руки.
Сегодня также стала в четвертый раз матерью экс-участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа. Она пока скрывает имя и пол ребенка.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.