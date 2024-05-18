18 мая 2024, 16:06

Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

Freepik
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Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил топором кисти рук, родила четвертого ребенка. О прибавление в семье она сообщила в своем Instagram*.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше», - написала она.

Грачева показала поклонникам фотографию из роддома. На кадрах она улыбается в объятиях супруга.

Подписчики поздравили в комментариях семью с новорожденным, а также атаковали вопросами о поле ребенка. Однако Грачева пока предпочитает держать в секрете и имя, и пол младенца.

В 2017 году первый супруг Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил ей в порыве ревности руки.

Сегодня также стала в четвертый раз матерью экс-участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа. Она пока скрывает имя и пол ребенка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Роддома
18 мая 2024, 16:53
Художника Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
РИА «Новости»
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Церемония захоронения народного художника России, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки прошла на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отпевание проходило в храме Спаса Преображения на Болвановке. После этого прошла панихида и погребение, во время которого с художником простились сотни людей. Проводить Андрияку в последний пути пришли актер Сергей Гармаш, живописец Сергей Гавриляченко и художник-график Вячеслав Желваков.

Сергей Андрияка умер 16 мая на 66-м году жизни, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что последними словами художника , ректора Академии акварели и изящных искусств были «всех люблю».

Покойный художник прославился как мастер акварельной живописи. Он написал за свою жизнь свыше 10 тысяч картин, которые выставляются в музеях по всему миру.

Картины Художники Россия Москва
18 мая 2024, 03:36
В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию
РИА «Новости»
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Россиянки смогут использовать материнский капитал для формирования накопительной части своей пенсии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«До наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели», - уточнила она.

Она напомнила, что маткапитал можно также использовать для улучшения жилищных условий после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом приобретать аварийное жилье или делать в квартире ремонт на эти деньги нельзя.

Кроме того, разрешается оплатить посещение детского сада, получение образования в школе или вузе, заплатить за общежитие в учебном заведении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года.

Пенсия Дети Семья
17 мая 2024, 22:34
Компания Danone завершила продажу российского бизнеса «Вамин Р»
РИА «Новости»
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Французская корпорация Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р». Об этом Danone сообщила в пресс-релизе.

«Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, <…> Danone объявляет о завершении этой сделки», - уточнили представители предприятия.

О том, что молочная компания «Вамин» из Татарстана хочет купить российские активы Danone стало известно в феврале 2021 года. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Danone заявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.

Татарстан Бизнес
17 мая 2024, 21:35
Штрафы за курение в неположенных местах предложили значительно увеличить
РИА «Новости»
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За нарушение законодательства сфере торговли табачной продукцией предложили ужесточить наказание. О новых штрафах в Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

За повторное нарушение правил продажи табачной продукции предложили приостанавливать работу торговой точки до 90 дней. А за повторную продажу сигарет несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.

Согласно инициативе, штраф за курение в неположенном месте вырастет до 15 тысяч рублей. Курильщикам на детской площадке придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Также в пакет антитабачных законов внесли запрет на продажу вейпов в павильонах. Маркетологи поделились мнением , как ограничения повлияют на табачный рынок России.

Штрафы Законы Правила Россия

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