Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев заявил о переезде в Чехию
Бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев, которого патриарх Московский всея Руси Кирилл лишил сана, собирается эмигрировать в Чехию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кураев назвал свой переезд «трудовой миграцией» и заявил о намерении читать лекции и проводить публичные встречи в Европе. Богослов отметил, что его «московский мир был разрушен». В Праге мужчина провел детство и будет там «писать и творить».
«Боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», - заявил он.
Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Андрея Кураева сана за клевету и оскорбительные высказывания об умершем протоиерее Александре Агейкине. Однако два года подряд на это решение действовал мораторий патриарха Кирилла. В конце апреля этого года мужчину лишили сана священника.