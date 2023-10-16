Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев заявил о переезде в Чехию

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Кураев назвал свой переезд «трудовой миграцией» и заявил о намерении читать лекции и проводить публичные встречи в Европе. Богослов отметил, что его «московский мир был разрушен». В Праге мужчина провел детство и будет там «писать и творить».

«Боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», - заявил он.

Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Андрея Кураева сана за клевету и оскорбительные высказывания об умершем протоиерее Александре Агейкине. Однако два года подряд на это решение действовал мораторий патриарха Кирилла. В конце апреля этого года мужчину лишили сана священника.