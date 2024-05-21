21 мая 2024, 08:35

Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

РИА «Новости»
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МВД России подготовило законопроект, который позволит лишенным гражданства людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Об этом сообщили «Известия».

Согласно информации источника, документ уже получил одобрение кабинета министров. В случае его принятия родственники проживающих в пределах бывших территорий СССР или Российской империи смогут в упрощенном порядке получать вид на жительство.

Кроме того, документ предлагает сохранить привилегии для ценных специалистов, им разрешат оформлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности - до года с шести месяцев по определенной специальности.

В России осенью 2023 года вступил в силу закон, согласно которому людей с приобретенным гражданством России могут лишить его в случае совершения уголовных преступлений, в том числе за дискредитацию армии и фейки в отношении Вооруженных сил.

Ранее строителя-камерунца депортировали из России за поддержку террористов.

Законы МВД РФ Россия
21 мая 2024, 08:34
Глава СПЧ предложил запретить носить никабы в России
РИА «Новости»
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В России следует ввести запрет на ношение никаба. О необходимости такой меры в интервью «Парламентской газете» заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», - указал собеседник издания.

Конкретные государства, где бы действовал такой запрет, глава СПЧ не назвал. Вопрос об этом он намерен обсудить с представителями ислама и губернаторами.

«Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», - подчеркнул Фадеев.

Также Фадеев затронул вопрос о строительстве мечетей в России. По его мнению, часто оно вызывает недовольство местных жителей в силу того, что инициатива исходит в основном от трудовых мигрантов, а не от мусульман, которые живут в стране столетиями.

Ислам
21 мая 2024, 00:07
VK запустит бесплатный онлайн-курс для начинающих блогеров
«ВКонтакте»
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Школа авторов VK запускает новый бесплатный онлайн-курс «Дзен для авторов». Программа поможет блогерам, создающим длинные статьи и видео на платформе «Дзен».

На курсе слушатели освоят работу с платформой, выберут востребованную нишу, научатся регулярно создавать интересный аудитории контент и монетизировать его.

Преподавателями станут сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они помогут слушателям разобраться с правилами платформы и оформлением материалов, расскажут о трендах и SEO-оптимизации.

Вторая часть программы - практическая. Ее проведут опытные авторы «Дзена»: бьюти-энтузиаст Таня Спицына, шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев и спортивный блогер Антон Ванюшов.

Занятия на курсе начнутся 11 июня. Регистрация уже открыта.

ВКонтакте Блогеры
20 мая 2024, 18:58
Кабмин определился со статусом гражданских жен погибших в СВО
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект о признании гражданских жен погибших участников спецоперации законными супругами. При этом они не должны находиться в зарегистрированном браке с другими людьми.

«Правительство России поддерживает законопроект с учетом его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. В документе необходимо пересмотреть пункты, что ни одно из находящихся в отношениях лиц, признаваемых судом браком, не должно находиться в зарегистрированном браке», - привел ТАСС поправки кабмина к документу.

Кроме того, правительство считает, что условием признания фактических брачных отношений нужно определить установление факта их существования еще до факта смерти лица, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

В январе президент России Владимир Путин пообещал, что страна поможет семьям павших участников СВО.

Военные Отношения Россия Брак
20 мая 2024, 14:31
Генпрокуратура подала иск на миллиард рублей к экс-владельцам ЮКОСа
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы в конце мая проведет первое заседание по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры по обращению в доход государства денег со счетов бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, экс-руководителя Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платона Лебедева, а также фирмы «Сибирская лизинговая компания».

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о взыскании суммы в размере почти 1,4 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Собеседник издания пояснил, что в мае 2005 года Мещанский суд Москвы удовлетворил поданный гражданский иск ФНС к Ходорковскому* и Лебедеву о взыскании ущерба в размере в 17,4 миллиарда рублей. Но так как ответчики не возместили причиненный ущерб, Федеральная служба судебных приставов завела производство, которое до сих пор не завершилось.

На помощь приставам пришла Генеральная прокуратура, которая подала иск о взыскании с банковских счетов подконтрольных Ходорковскому* и Лебедеву компаний хранящихся там средств.

«Эти подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах (за исключением ООО „Сибирская лизинговая компания“), в настоящее время ликвидированы», - пояснил источник агентства.

О поданном к Ходорковскому* и Лебедеву иске Генеральной прокуратуры газета «Ведомости» сообщила в начале прошлой недели. Предприниматели на просьбу издания уточнить суть требований заявили, что не располагают никакой информацией.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.

Генпрокуратура РФ Суд Налоги Россия Бизнес Деньги Москва

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