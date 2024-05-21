Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

Согласно информации источника, документ уже получил одобрение кабинета министров. В случае его принятия родственники проживающих в пределах бывших территорий СССР или Российской империи смогут в упрощенном порядке получать вид на жительство.

Кроме того, документ предлагает сохранить привилегии для ценных специалистов, им разрешат оформлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности - до года с шести месяцев по определенной специальности.

В России осенью 2023 года вступил в силу закон, согласно которому людей с приобретенным гражданством России могут лишить его в случае совершения уголовных преступлений, в том числе за дискредитацию армии и фейки в отношении Вооруженных сил.

Ранее строителя-камерунца депортировали из России за поддержку террористов.