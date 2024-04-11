11 апреля 2024, 14:45

Лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги предложили в Госдуме

РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России в случае нарушения присяги гражданина. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты Михаил Делягин, Олег Нилов, Сергей Обухов и Михаил Матвеев.

«Если я нарушу обязательства присяги, то пусть меня настигнет законная суровая кара, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации», - указали в тексте документа.

В присяге гражданина получатель паспорта обязуется соблюдать Конституцию и законодательство страны, защищать ее независимость и свободу, уважать ее традиции, историю и культуру.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов , которые откажутся участвовать в специальной военной операции. По его мнению, их нужно привлекать к исполнению воинского долга.

Мигранты Депутаты Россия
11 апреля 2024, 15:23
Виноваты 10 женщин. Сирота — о причинах развода с женой
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Брак сыровара Олега Сироты с женой Пелагеей Стерлиговой распался из-за ковида. Об этом он рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Сирота прекратил общение с отцом бывшей жены еще до строительства сыроварни. Историю с разводом с Пелагеей ее отец Герман Стерлигов никак не комментировал, отметил он.

«К его чести, он эту историю никак не комментировал, хотя она была бурная. Много чего лишнего было сказано, но он промолчал», - добавил Сирота.

Сыровар предположил, что на его брак повлияли времена ковида. В это время в доме жили 10 женщин: мама, теща, сестра с племянницей, три дочки, две няни.

«Многие браки начали распадаться во время ковида, все много общались друг с другом и обнаруживали что-то. Я же - на хозяйстве, приезжаю раз в три дня [домой]», - добавил он.

Примерно в то время Сирота делегировал часть обязанность супруге. Пелагея начала заниматься кафе. После этого у пары начались первые недопонимания.

«Конфликты - сначала по работе, потом это все перетекло и домой. А тут еще и все вместе живут, и все вообще разъехалось в разные стороны», - объяснил сыровар.

Брак, по его словам, это история про партнерство и отсутствие конкуренции. Похожим людям, выразил уверенность Сирота, тяжело ужиться друг с другом под одной крышей.

Какое-то время, признался сыровар, они с женой пытались сохранить семью и посещали психолога.

Женщины Брак Коронавирус в России и в мире
11 апреля 2024, 15:21
Жену Портнягина задержали в Москве
Telegram
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Жену блогера Дмитрия Портнягина Екатерину задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Женщину доставили в управление Следственного комитета по Подмосковью. По данным канала, туда же привезли сотрудников банного комплекса Siberia, в котором прошли обыски. Правозащитник четы Портнягиных Михаил Мушаилов отказался комментировать ситуацию.

Сам Портнягин сообщил, что находится в зоне проведения специальной военной операции с гуманитарной миссией. Как уточнили в публикации, у блогера образовалась задолженность в 64 миллиона рублей по налогам. Он уточнил, что сумма набежала за пени и штрафы. Их Портнягин оспаривает в суде.

Портнягин обещал не дожидаться решения суда и оплатить всю накопившуюся сумму сегодня.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник добавил, что в офисы «Клуба 500» нагрянули силовики.

Штрафы Суд Блогеры Москва
11 апреля 2024, 14:48
«Наверняка микрофон в ухе». Сирота восхитился феноменальной памятью Путина
Телеканал «360»
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Президент России Владимир Путин обладает феноменальной памятью. Об этом сыровар Олег Сирота рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Он пояснил, что не единожды видел президента. Как правило, Путин принимает участие в мероприятиях двух форматов, отметил Сирота.

«Это совещания, на которых официальная повестка. Они проработаны, он (Владимир Путин - прим. ред.) к ним готовится. К ним готовимся и мы. А есть такие мероприятия, которые не подготовлены вообще», - заметил сыровар.

Во время одной встречи, которая длилась более четырех часов, Сирота заинтересовался способностью главы государства очень точно отвечать на узкие отраслевые вопросы.

«Дай, думаю, посмотрю, что у него там в ухе - наверняка микрофон. Подхожу к нему как-то сбоку, пытаюсь выглянуть, а мне охранник жестом показывает, чтобы я на место сел», - вспомнил собеседник «360».

Он отметил, что наушника в ухе у главы государства не увидел. За долгую встречу российский лидер сбился всего два раза, указал Сирота. Однако это, по его словам, вполне нормальное явление для любого человека.

«Я понял, что наушника нет, у него реально феноменальная память, это уникальный человек. Все шутят про его двойников, но чувство юмора не пришьешь», - заключил сыровар.

Интервью Владимир Путин Олег Сирота
11 апреля 2024, 14:10
Родион Газманов решил стать депутатом Мосгордумы
РИА «Новости»
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Певец и телеведущий Родион Газманов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Хотя Газманов не состоит в партии, он активно принимает участие в ее гуманитарной миссии, особенно после начала специальной военной операции. Он посещал бойцов в госпиталях и участвовал в концертах, а также выступал перед жителями освобожденных территорий.

Опыт участия в избирательных кампаниях стал для Газманова первым, но он подошел к нему с оптимизмом. Он отметил, что уже имеет значительный опыт в сфере управления и общественной работы.

Газманов уверен в своей способности выполнять важные задачи на благо общества благодаря своему перфекционизму и высокому чувству ответственности.

«Быть депутатом - это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра. Зная свой перфекционизм, гиперответственность, уверен, что смогу быть полезным людям на посту депутата Думы города Москвы», - отметил певец.

На днях Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате. Он буквально накричал на журналистов.

Депутаты Москва Шоу-бизнес

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