Лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги предложили в Госдуме
В Государственную думу внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России в случае нарушения присяги гражданина. Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы стали депутаты Михаил Делягин, Олег Нилов, Сергей Обухов и Михаил Матвеев.
«Если я нарушу обязательства присяги, то пусть меня настигнет законная суровая кара, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации», - указали в тексте документа.
В присяге гражданина получатель паспорта обязуется соблюдать Конституцию и законодательство страны, защищать ее независимость и свободу, уважать ее традиции, историю и культуру.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов , которые откажутся участвовать в специальной военной операции. По его мнению, их нужно привлекать к исполнению воинского долга.