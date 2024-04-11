Лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги предложили в Госдуме

Брак сыровара Олега Сироты с женой Пелагеей Стерлиговой распался из-за ковида. Об этом он рассказал в интервью ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой.

Сирота прекратил общение с отцом бывшей жены еще до строительства сыроварни. Историю с разводом с Пелагеей ее отец Герман Стерлигов никак не комментировал, отметил он.

«К его чести, он эту историю никак не комментировал, хотя она была бурная. Много чего лишнего было сказано, но он промолчал», - добавил Сирота.

Сыровар предположил, что на его брак повлияли времена ковида. В это время в доме жили 10 женщин: мама, теща, сестра с племянницей, три дочки, две няни.

«Многие браки начали распадаться во время ковида, все много общались друг с другом и обнаруживали что-то. Я же - на хозяйстве, приезжаю раз в три дня [домой]», - добавил он.

Примерно в то время Сирота делегировал часть обязанность супруге. Пелагея начала заниматься кафе. После этого у пары начались первые недопонимания.

«Конфликты - сначала по работе, потом это все перетекло и домой. А тут еще и все вместе живут, и все вообще разъехалось в разные стороны», - объяснил сыровар.

Брак, по его словам, это история про партнерство и отсутствие конкуренции. Похожим людям, выразил уверенность Сирота, тяжело ужиться друг с другом под одной крышей.

Какое-то время, признался сыровар, они с женой пытались сохранить семью и посещали психолога.