14 марта 2024, 18:48

Лидеру «Сектора Газа» предложили установить памятник в Воронеже

РИА «Новости»
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Власти Воронежа задумались о создании памятника вокалисту группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, известному как Хой. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».

Депутат Артем Рымарь высказал мнение, что это может стать дополнительным стимулом для развития туризма в городе. Во время заседания местной городской думы он отметил значимость группы, сказав, что песни «Сектора Газа» служат неофициальным гимном футбольного клуба «Факел».

Памятник предложили разместить в сквере возле ТЭЦ. Мэр города Вадим Кстенин поддержал идею, однако подчеркнул, что окончательное решение примет городская комиссия по культурному наследию.

«Нужно очень хорошо подумать над локацией, где памятник или арт-объект может появиться - не должно быть создано ни малейших неудобств для граждан», - сказал он.

Аналогичная инициатива уже поступала от местных активистов, однако столкнулась с протестами некоторых горожан. Ирина Клинских, старшая дочь музыканта, выразила нейтральную позицию по поводу установки памятника, заявив, что не будет активно выступать за или против этой идеи.

Группа «Сектор газа» оказалась на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Воронежская группа снова обрела популярность и стала активно гастролировать.

Памятники
14 марта 2024, 19:09
Папа римский написал автобиографию
Global Look Press
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В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета .

Выход книги понтифик анонсировал после недавней болезни.

«Я знаю, что некоторые личности ждали моей отставки после госпитализации, но, слава богу, со мной все хорошо. Господь пошлет мне еще много проектов для реализации», - сказал он.

В своей книге Франциск поделится личной историей, расскажет о детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах.

Важной темой для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств, которое, по его словам, подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям вне зависимости от их грехов.

Также в книге он упомянул предшественника. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI желал отойти от церковных дел, однако обстоятельства и влияние определенных кругов Ватикана заставили его остаться вовлеченным в деятельность церкви.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды отвергал помощь папы римского в переговорах. Почему понтифик столкнулся с давлением Запада разбирался «360».

В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета Corriere della Sera.

Европа Религия Папа римский Ватикан
14 марта 2024, 14:43
Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой прошло в Москве
Global Look Press
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В стенах храма Троицы Живоначальной, расположенного при Институте Склифосовского в Москве, началось прощание с легендарным диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Она скончалась в возрасте 84 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Церемония прошла в закрытом формате, однако проститься с Моргуновой пришло около 200 человек. В храм прибыли многие знаменитости, знакомые с артисткой, среди них - Игорь Крутой, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Венки прислали Андрей Малахов, семья Кобзон и даже Кремлевский дворец.

«Сегодня день невосполнимой печали, потому что Света была не только великолепной актрисой, ярким диктором, но и профессиональным человеком для всех, кто ее знал. Многие артисты мечтали, чтобы именно она произносила их имена в Колонном зале, - сказал на церемонии Лев Лещенко.

Светлана Моргунова была народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она прославилась на всю страну, работая диктором на Центральном телевидении СССР с 1961 года. Она вела такие популярные передачи, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Церемония прощания завершится похоронами на Троекуровском кладбище.

СССР Россия Телевидение Москва
14 марта 2024, 14:29
Дело о дискредитации армии возбудили против блогера-бодибилдера
РИА «Новости»
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Против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, дело завели в следственном управлении по Центральному административному округу Москвы еще 12 марта. Предположительно, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России, блогер разместил в своем Telegram-канале.

По части первой статьи 280.3 Уголовного кодекса ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако известно, что на данный момент Шпак находится не в России.

В августе 2023 года Шпака уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации. Повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. Кроме того, в январе МВД объявило блогера в розыск.

Ранее на Шпака поступила жалоба в Генпрокуратуру. Блогера потребовали признать иностранным агентом.

Уголовное дело Блогеры Россия
14 марта 2024, 14:26
Российский бизнес попросил засекретить данные для поездок в Европу
Global Look Press
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Представители российского бизнеса обратились к министерству финансов с просьбой засекретить некоторые данные о компаниях ради сохранения возможности поездок в страны Евросоюза. Об этом сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, его слова привел РБК.

«Появилась тенденция у бизнеса к тому, мол, давайте на всякий случай все закроем. У меня есть смешные письма. Пишут, что хотят закрыть связанные стороны, акционеров и директоров, потому что хотят в Европу ездить», - сказал он.

Тимофеев отметил, что при принятии решений государственные органы ориентируются на социально-экономическое влияние возможных ограничений.

«Поэтому должна быть какая-то логика, а не просто: „Давайте на всякий случай все закроем“», - отметил представитель ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российская экономика выстояла под западными санкциями и продемонстрировала рост.

Европа Санкции Евросоюз Бизнес Экономика

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