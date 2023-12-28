28 декабря 2023, 07:46

Лидеров стран пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы

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В Россию на празднование 80-летия Великой Победы в 2025 году приедут представители других стран. Приглашения от имени президента направят их лидерам и премьер-министрам, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. <…> Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», - сказал он.

Приглашения президента России, по словам Сергея Вершинина, получат лидеры стран, руководители правительств и международных организаций. Он заявил, что именно сейчас, на фоне новой волны экстремизма, спекуляций, угрозы повышения конфликтности и возрождения проявлений нацизма, важно помнить уроки истории.

Подготовку к торжествам 2025 года уже начали. Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке плана мероприятий. Координировать эту работу он поручил организационному комитету «Победа».

День Победы 9 мая Дипломатия ВОВ Международные отношения МИД РФ
28 декабря 2023, 05:57
Вице-премьер рассказал, когда стабилизируются цены на яйца
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Недостатка яиц в России нет и не будет, рынок обеспечен этими продуктами «более чем полностью», а стоимость стабилизируют после Нового года. Об это заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА «Новости».

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - заявила она.

По словам вице-премьера, цены на яйца вернутся к привычному показателю после спада «предновогодней волны». Сейчас среди покупателей есть ажиотаж, сравнимый с выросшим спросом на гречку и сахар во время пандемии. Также в этом году случились вспышки птичьего гриппа, поэтому производство этих продуктов снизилось на 700 миллионов штук.

Ранее гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что цены на яйца упадут примерно в середине января 2024 года. Эксперт отметил, что сейчас увеличили объем поставок из зарубежных стран, что повлияет на снижение стоимости.

Магазины Деньги Продукты
28 декабря 2023, 05:18
Ресторанам предложили разрешить торговать алкоголем навынос
РИА «Новости»
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Заведениям общепита нужно разрешить продавать алкоголь на вынос. С такой инициативой выступили уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, сообщила газета РБК.

Авторы инициативы считают, что запрет ресторанам продавать спиртные напитки без вскрытия бутылки противоречит общемировой практике, при которой заведение может продать посетителю бутылку понравившегося вина.

Для предприятий общественного питания следует прописать те же правила продажи алкоголя, что и для розничных магазинов - продажа только совершеннолетним и в отведенные для этого часы.

«Предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам - найти своих покупателей», - сказано в материале.

В столице опечатали клуб «Мутабор» после визита полиции и Роспотребнадзора. Заведение временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Правила Алкоголь Россия Рестораны
28 декабря 2023, 03:03
Россиянам рассказали, как помочь желудку справиться с новогодними угощениями
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Меню в новогоднюю ночь нужно оптимизировать, чтобы избежать переедания, рассказала «Известиям» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. Также не стоит запивать трапезу холодными напитками.

Диетолог отметила, что блюда «про запас» способствуют перееданию. Врач посоветовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. Закуски также стоит рассчитать поштучно. Майонез в салатах эксперт рекомендовала заменить на сметану или греческий йогурт, а вместо колбасы подать запеченное мясо птицы.

Холодные напитки лучше заменить на теплые, так как для пищеварения температура в желудке должна быть около 36-37 градусов.

Салаты оливье и селедку под шубой назвали калорийными бомбами новогоднего стола. При приготовлении этих блюд обычно используется покупной майонез, который содержит большое количество вредных ингредиентов. Лучше использовать майонез собственного приготовления.

Еда Праздники Питание Врачи Новый год
28 декабря 2023, 00:52
Российским блогерам запретят рекламу в запрещенных соцсетях
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В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, который не позволит российским блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. Соавтор документа зампред комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьянов в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» рассказал, как будет действовать новый закон.

Ведущая задалась вопросом, что же будут делать Ксения Собчак и другие блогеры, которые зарабатывают рекламой товаров и услуг в экстремистских социальных сетях Instagram* и Facebook*. Гурьянова отметила, что сложно доказать факт рекламы, «прослушку» же не поставить.

«Здесь работает по-другому все. Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие вот эти вот невнятные оправдания, что вот „я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что „покупайте, подешевела“», - пояснил Кирьянов.

Автор законопроекта отметил, что просчитать для целей налогообложения можно любую скрытую рекламу, которую преподносят как «подарок». При этом он отметил, что помимо проверки рекламодателя, есть еще «интересная история».

«Блогеры - люди подневольные. Им платят за площадку, которая пользуется спросом, они на ней работают. В общем, понять их можно. Значит, важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент рунета. Сегодня это можно сделать, что называется, бесшовно, достаточно легко», - подчеркнул Кирьянов.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

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