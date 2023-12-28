Лидеров стран пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. <…> Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», - сказал он.

Приглашения президента России, по словам Сергея Вершинина, получат лидеры стран, руководители правительств и международных организаций. Он заявил, что именно сейчас, на фоне новой волны экстремизма, спекуляций, угрозы повышения конфликтности и возрождения проявлений нацизма, важно помнить уроки истории.

Подготовку к торжествам 2025 года уже начали. Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке плана мероприятий. Координировать эту работу он поручил организационному комитету «Победа».