Лидера чеховской ОПГ Павлинова похоронили в Подмосковье

«К могиле прислали десятки секретных венков. Например, от „хорошего человека“, „друзей“ и „соседей“. Были и не анонимные: от крестника Деда Хасана - „Смоляна“», - сообщили журналисты.

Известный криминальный авторитет скончался в Подмосковье 17 января. В 2017 году его приговорили к 17 годам лишения свободы за хищение государственных земель в Чеховском районе. За пять лет члены организованной преступной группировки незаконно приобретали участки и здания в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково. В общей сложности было похищено имущество на сумму 281 миллион рублей.

В 2023 году мужчину освободили из колонии по состоянию здоровья. Известно, что у него было множество заболеваний, включая онкологические.

Ранее последний лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов , известный также как Младший Волк, женился в колонии и взял фамилию своей супруги. По словам источника Shot, 47-летний преступник, отбывающий пожизненное заключение, таким образом хочет психологически дистанцироваться от прошлых грехов перед предстоящими судебными заседаниями. Теперь его зовут Александр Ширшов.

В Московской области похоронили Николая Павлинова - лидера преступной группировки из Чехова. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, а к могиле были возложены десятки тайных венков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.