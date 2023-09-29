Личинку мухи достали из глаза ребенка в Астрахани

Читайте нас в:

Школьник попал в медучреждение, когда ему в глаз залетело насекомое, но он не обратил на это внимания. Ночью появился сильный отек, после этого родители привезли ребенка к врачам.

Выяснилось, что залетевшая в глаз мальчика муха успела отложить яйцо, из которого вывелась личинка. В итоге специалисты успешно удалили инородное тело, сейчас юный пациент проходит амбулаторное лечение.

«Личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза, и тогда ребенку потребовалось более серьезное лечение», - добавил офтальмолог Аслан Джалилов.

Ранее врачи Видновской больницы вытащили из ноздри трехлетнего ребенка деталь конструктора. Выяснилось, что несколько дней назад маленький пациент играл с конструктором, после этого ему стало трудно дышать. Инородный предмет успешно извлекли.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.