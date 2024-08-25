«Либеральная диктатура». Сенатор Пушков прокомментировал арест Дурова во Франции

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. [Владельцу соцсети X] Илону Маску приготовиться», - сказал он.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции, куда он приземлился на частном самолете. Ордер на предпринимателя выписали из-за его отказа сотрудничать с французскими силовиками, что сделало его соучастником ряда преступлений. Как сообщил телеканал TF1, программиста представят судье 25 августа.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова - это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят цензурировать правду.