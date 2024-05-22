Льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке могут отменить. Чем это грозит
Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщил «Коммерсант». По оценкам авиакомпаний, такая мера может привести к росту стоимости билетов и сокращению убыточных рейсов в регион.
В S7 отметили, что при отмене льготных тарифов стоимость билетов может измениться, потому что пониженный коэффициент на Дальнем Востоке уже занимает существенную часть в стоимости рейса.
Кроме того, в перспективе это грозит и сокращением полетной программы в регион, где себестоимость перевозок выше, чем в других субъектах, добавили в S7.
По оценке «Уральских авиалиний», на Дальнем Востоке большая доля субсидируемых перевозок и тарифы по ним уже несколько лет остаются убыточными. В компании так же предупредили, что отмена льгот на аэронавигацию приведет к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров и возможному сокращению объемов перевозок на фоне роста доли убыточных рейсов.
При этом в прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию подскочили на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.
В марте 2020 года регулятор установил для Дальнего Востока коэффициент в 0,01 от ставки в рамках поддержки в пандемию. В совокупности перевозчики должны были сэкономить порядка 4,7 миллиарда рублей за полгода. Источник издания в Минтрансе обратил внимание, что мера изначально вводилась именно как временная.