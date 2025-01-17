17 января 2025, 08:57

Льготную ипотеку для чиновников в России продлили до 2027 года

РИА «Новости»
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Эксперимент по льготной ипотеке под 12% для российских чиновников продлили до 1 февраля 2027 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

После этого программу, которая была запущена в середине 2024 года, могут еще раз продлить или заменить единовременными субсидиями. В эксперименте участвуют 90 сотрудников пяти ведомств - Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Согласно условиям программы, государственным служащим компенсируют из бюджета не только процентную ставку, но и определенную часть стоимости недвижимости. Купить в рамках эксперимента чиновники могут любое жилье в личную, совместную или долевую собственность. Ранее в России пообещали отменить лимиты на семейную ипотеку в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-за поднятия ключевой ставки на программу льготного кредитования пришлось изыскивать дополнительные средства.

Россия Чиновники Ипотека Льготная ипотека
16 января 2025, 22:38
В Госдуме призвали сделать новогодние выходные короткими
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Новогодние выходные для россиян нужно сократить до трех-пяти дней. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Свое предложение парламентарий связал с медицинскими соображениями. Он заявил, что за длинные выходные количество травм и обострений панкреатитов после жирной еды значительно увеличивается. Башанкаев объяснил такую тенденцию неправильной культурой отдыха.

«По медицинским ощущениям столь длинные - нецелесообразно. Лучше по три-пять дней много раз в течение года», - добавил депутат.

Самая короткая рабочая неделя в 2025 году длилась у россиян всего лишь два дня. Новогодние каникулы в стране проходили с 1 по 8 января, а на работу пришлось выйти 9 и 10 числа. Примерно треть граждан России продолжили трудиться в новогодние праздники.

Еда Отдых Праздники Депутаты
16 января 2025, 22:27
Борьба с синдромом Плюшкина. Что такое расхламление и кто им занимается?
РИА «Новости»
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В России набирает популярность новый тренд — люди занимаются так называемым расхламлением дома. А если понимают, что не в силах расстаться со старыми и ненужными вещами, обращаются к профессионалам — организаторам пространства. Автор Telegram-канала «Идеальный порядок» Катерина Насонова рассказала на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой, как работают расхламители.


Как избавляются от вещей при расхламлении По ее словам, интерес к расхламлению в России появился более 10 лет назад, а сама услуга довольно востребована.

«Многие обращаются, потому что хотят создать систему в своем доме, которая будет сохранять порядок долгое время. Кто-то хочет как раз не тратить свое время на постоянную уборку», - пояснила Насонова.

От ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному - что-то отдают, а некоторые продают.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», - добавила собеседница 360.ru.

После того, как становится понятно, каким общим объемом вещей человек пользуется, их разбивают на категории, разбирают и дальше занимаются закупкой оргматериалов - контейнеров и прочих систем хранения.

«И уже непосредственно после всего этого переходим к самой организации пространства и наведению порядка», - сказала Насонова.

Кто заказывает организацию пространства Аудитория, которая заказывает подобные услуги, по ее словам, разная. Есть и работающие женщины, и матери в декрете, и мужчины, которым не хочется тратить время, но есть желание приходить в квартиру и радоваться порядку.

«Начиная с 20 [лет] и до 50 точно, на моем опыте, были такие клиенты», - оценила организатор пространства возраст тех, кто хочет расхламиться.

Этап непосредственного избавления от вещей Насонова назвала самым трудозатратным и долгим по времени, если человеку есть от чего расхламляться.

«Но у некоторых клиентов очень мало ненужных вещей, поэтому бывают такие случаи, когда мы сразу приступаем к категоризации и дальнейшей организации пространства», - заключила она.

Женщины Мужчины Квартиры
16 января 2025, 22:26
Земли члена банды Цапков не смогли продать на Кубани
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Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли продать на аукционе из-за отсутствия потенциальных покупателей. Об этом сообщили на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Торги состоялись на электронной площадке в четверг, 16 января. Единственным участником аукциона была компания - торговый дом «Мельник».

Все остальные не внесли необходимый для участия задаток. В ЕФРСБ отметили, что торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников.

В начале декабря стало известно, что активы члена банды Цапков выставят на торги. Стартовая стоимость участков земли Цеповяза составляла более 2,5 миллиарда рублей. В состав лота вошли 94 объекта, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани.

В 2018 году в СМИ появились фотографии из колонии, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз. Он устраивал застолья с сокамерниками, угощая их крабами и икрой.

Аукционы Краснодарский край
16 января 2025, 18:03
Школьник зверски избил одноклассника в Гусь-Хрустальном
РИА «Новости»
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После жестокого избиения мальчика под ликующие возгласы одноклассников в Гусь-Хрустальном проведут проверку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сайту «Подъем».

Видео, записанное в школе № 15 в Гусь-Хрустальном, разлетелось по социальным сетям накануне. На его кадрах школьник нанес однокласснику несколько сильных ударов, а затем под одобрительные крики толпы применил к пострадавшему удушающий прием.

По словам Раснянской, она уже связалась с родителями мальчика, который подвергался травле и пообещала оказать любую помощь. Детский омбудсмен добавила, что ни он, ни его обидчик не состояли на каких-либо учетах.

«К сожалению, все мы понимаем: это не единственный случай как в нашем регионе, так и в других, когда дети подвергаются травле. Здесь важно выстроить работу для того, чтобы не повторялись подобные моменты в жизни данного учебного учреждения», - сказала Раснянская.

Ранее стало известно, что в России готовят закон о наказании для несовершеннолетних за истязания сверстников и малолетних детей. У жестокости среди подростков появятся серьезные последствия.

Дети Школы Россия Школьники Избиения

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