ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений

Гости Всемирного фестиваля молодежи в Сочи могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Здесь [находятся] ребята, которые видят, что дискуссия абсолютно открытая, они сами выбирают, многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и полной свободой, которая здесь предоставлена», - подчеркнул он.

Кириенко обратил внимание, что никого не пытаются толкать на ту или иную встречу. От участников, заметил он, поступила единственная жалоба - мероприятий так много, а хочется попасть на все. Подобное политик счел хорошей оценкой работы дирекции оргкомитета.

«На площадке за эти дни более 850 только крупных мероприятий, все посчитать невозможно. Но вот только крупных более 850. Всего у нас сейчас на площадке около 40 тысяч человек с учетом экспертов, организаторов, которые участвуют в программе, всего за эти дни фестиваля на площадке будет более 90 тысяч человек», - добавил замруководителя президентской администрации.

Выбор мероприятий огромный, каждый выбирает сам, куда хочет пойти, указал он. По словам Кириенко, везде, куда приходят участники, они видят открытость, уважение, молодых россиян, своих сверстников, которые гордятся своей страной, историей, культурой , но очень бережно и уважительно относятся к тому, что ценят их гости.

«Это ощущение взаимного уважения, взаимопонимания и абсолютной свободы выбора. Наши гости могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, могут задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает», - отметил Кириенко.

Это, по его мнению, позволяет участникам совсем по-другому почувствовать Россию. Политик счел ценным, что у каждого из гостей сложится свое собственное мнение о стране, с которым он потом уедет домой.