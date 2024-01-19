Судья Олег Нефедов на 19 страницах объяснил позицию Верховного суда России. Документ, по информации агентства, приобщили к одному из административных дел. В нем сослались на заключение Минюста о том, что движение ЛГБТ * зародилось в США в 1960-е годы, а в Россию пришло в 1984 году. По мнению специалистов, оно возникло как часть политики ограничения рождаемости. Американцы предлагали поощрять нетрадиционные семейные отношения.

«Публично декларируя в качестве задач борьбу за права ЛГБТ-сообщества*, борьбу с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-людей*, профилактику ВИЧ/СПИД и других заболеваний, движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», - заявил судья.

По его словам, незарегистрированное движение действовало на территории 60 регионов России, активное участие в нем принимал 281 человек. Верховный суд посчитал, что ЛГБТ-людей* объединяли использование феминитивов, общие интересы, схожий образ жизни.

ЛГБТ-движение* признали в России экстремистским в ноябре 2023 года. После этого силовики провели рейды в гей-клубах *, а россияне нашли признаки запрещенной пропаганды в клипах Сергея Лазарева , Филиппа Киркорова, Николая Баскова, группы «Танцы Минус» , комиксах издательства «Эксмо».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.