Лев с «золотыми яицами» исчез в Екатеринбурге

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До этого жители города, которым не понравился новый объект, подписали петицию в Сети. В ней они призвали убрать льва с улицы.

В ночь на 7 октября на улицу Вайнера прибыл погрузчик и увез скульптуру в неизвестном направлении.

Компания Sima Land, которая поставила льва, в Telegram-канале объяснила его исчезновение.

«Он появился из ночи, с горящими глазами, огромный и красивый. Он был необычный, хотел понравиться людям, с юмором. Но не увидели ответного огня, склонил голову и грустно пошел домой», - говорится в сообщении.

Ранее о желании активистов в Екатеринбурге избавиться от скульптуры льва сообщала журналистка Ксения Собчак. Она отмечала, что о «золотые яйца» статуи туристы охотно терли руки на счастье.