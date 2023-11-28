28 ноября 2023, 13:18

Летучая мышь напугала жителей многоэтажки на севере Москвы

Unsplash
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В Дмитровском районе, в квартиру многоэтажки на улице Лобненская пробралась летучая мышь. Жильцы перепугались, что она покусает их и заразит коронавирусом, и вызвали спасателей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, спасатели приехали по вызову и успокоили жильцов. Они заверили, что летучая мышь не опасна, а наоборот ей самой нужна помощь. Из-за наступивших холодов те из ее семейства, кто не успел найти теплое место, согреваются, как могут.

Летучую мышь поместили в коробку и доставили в центр реабилитации, где она и проведет зиму. Пойманной оказалась самка двухцветного кожана.

Эти животные стали не редкой находкой жильцов домов не только Москвы, но и области. Так, крылатое существо напугало женщину в Орехово-Зуеве, аналогичный случай произошел и в Солнечногорске.

Животные Москва 2023
28 ноября 2023, 11:32
Детеныш панды из московского зоопарка показал первые зубы
Unsplash
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В московском зоопарке три месяца назад появился новый обитатель — детеныш панды. Зоологи провели плановый осмотр, на котором животное показало свои первые зубы. Знаменательное событие запечатлели на видео и разместили в Telegram-канале.

В московском зоопарке три месяца назад появился новый обитатель - детеныш панды. Зоологи провели плановый осмотр, на котором животное показало свои первые зубы. Знаменательное событие запечатлели на видео и разместили в Telegram-канале.

По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд. Его первые зубы - это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

В ближайшее время детеныш уже сможет попробовать такую взрослую пищу, как бамбук, овощи и, возможно, панда-кейки.

Ранее сотрудники зоопарка рассказали, что животное уже начинает различать окружающий мир, понимать, когда находится рядом с мамой, а когда нет. Кроме этого, панда начала проявлять и свой характер. Во время одного из осмотров детеныш даже попытался укусить ветеринара.

Животные Зоопарки Москва 2023
28 ноября 2023, 10:22
Москвичам рассказали об обновлении единого читательского билета в приложении «Мой id»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мобильное приложение «Мой id» пользуется у москвичей высоким спросом. На этот раз разработчики расширили в нем функции единого читательского билета (ЕЧБ). Об изменениях рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

«Чтобы под рукой всегда была информация о том, когда и куда следует вернуть книгу, мы доработали единый читательский билет в приложении „Мой id“. Теперь там есть вся необходимая информация, а также появилась кнопка для быстрого доступа к продлению срока хранения книги», - уточнили в ведомстве.

ЕЧБ выглядит в приложении как обычный штрихкод, который можно использовать при получении или сдаче книги. Для его оформления необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru.

Сегодня в Москве работает 440 читален, в которых доступны более 15 миллионов изданий. Кроме того, более миллиона жителей столицы уже оформили единый читательский билет.

С начала запуска нового сервиса им воспользовались уже более 40 тысяч москвичей.

Книги Москва 2023
28 ноября 2023, 09:23
Почти 20 жителей ЮФО пострадали из-за непогоды
РИА «Новости»
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В Южном федеральном округе из-за непогоды пострадали 18 человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб», - уточнил собеседник издания.

О погибшем было известно еще накануне, это житель Крыма. В республике пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация, добавил представитель экстренных служб.

В Краснодарском крае, по его словам, пострадавших шестеро, один из них несовершеннолетний. Госпитализировать пришлось пятерых, в том числе ребенка. В Севастополе пострадали пять человек, в больницу попали двое.

Накануне в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что число погибших на Кубани и в Крыму достигло четырех.

Тело одной из жертв нашли в Новороссийске на Суджукской косе с рваной раной головы. Предположительно, он получил травму во время шторма.

Ураган и шторм обрушились на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ветра в Крыму достигала 144 километров в час.

Шторм Погода
28 ноября 2023, 09:01
Более 10 жителей Бурятии заразились сальмонеллезом из-за шаурмы
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У 14 жителей Бурятии, отравившихся шаурмой в киоске в селе Петропавловка Джидинского района, нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Групповой очаг сальмонеллеза зарегистрировали накануне, 27 ноября. Всех больных госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Эпидемиологическое расследование предварительно установило, что «заболеваемость носит пищевой характер» и все заразившиеся ели готовую продукцию в киоске «Шаурма в lovаше». Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.

В упомянутом киоске нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Пока торговую точку закрыли. Эксперты отобрали пробы продуктов, воды, биологических образцов. Расследование продолжается.

В конце августа в Москве госпитализировали более 40 отравившихся шаурмой в бистро. Общее количество пострадавших достигло 53. К середине сентября всех пациентов выписали.

Еда Роспотребнадзор Бурятия

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