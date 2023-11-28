Летучая мышь напугала жителей многоэтажки на севере Москвы

По информации СМИ, спасатели приехали по вызову и успокоили жильцов. Они заверили, что летучая мышь не опасна, а наоборот ей самой нужна помощь. Из-за наступивших холодов те из ее семейства, кто не успел найти теплое место, согреваются, как могут.

Летучую мышь поместили в коробку и доставили в центр реабилитации, где она и проведет зиму. Пойманной оказалась самка двухцветного кожана.

Эти животные стали не редкой находкой жильцов домов не только Москвы, но и области. Так, крылатое существо напугало женщину в Орехово-Зуеве, аналогичный случай произошел и в Солнечногорске.