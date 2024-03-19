Лепсу выплатят 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску

По данным издания, компания артиста «Хлебосольное подворье», которая специализируется на производстве продуктов для застолья, включая консервы, вяленую воблу и корюшку, подала в суд на две подрядные организации: АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл».

Поводом для исков послужили нарушенные обязательства со стороны подрядчиков по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год.

В общей сложности с ответчиков планировали взыскать 212 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск частично. В итоге компания Лепса получит всего 18 тысяч рублей.

Ранее петербуржец через суд взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Истец провел в СИЗО более четырех лет по ложному подозрению.