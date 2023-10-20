Леопард в Приморье удивил специалистов ежегодными «фотосессиями» у любимого дерева
Самка краснокнижного дальневосточного леопарда каждый год с удовольствием позирует возле любимого дерева в национальном парке в Приморье. Благодаря этому ученые заметили, что она любит пролезать под одним и тем же упавшим деревом, хотя по мере того, как животное росло, это становилось все сложнее. Об этом рассказала пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
«Когда хищница была совсем юна и только отдалилась от матери, она не просто „не засмущалась“ фотоловушек, а начала словно намеренно позировать, одаривая нас живописными кадрами», - отметили специалисты.
С годами любовь леопарда к позированию не угасла. На новых и новых фотографиях стало заметно, что самка постоянно пролезает через живописную древесную арку - это повторяется в любое время года и суток. А когда у нее появился детеныш, он перенял привычки матери.
Дальневосточный леопард обитает только в Приморском крае и на небольшой территории Китая, граничащей с Россией. Это самый редкий представитель крупных кошачьих.