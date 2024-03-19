19 марта 2024, 11:27

Леонтьев решил уйти со сцены

РИА «Новости»
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В день своего 75-летия певец Валерий Леонтьев сообщил о завершении музыкальной карьеры. Об этом РИА «Новости» сообщил его директор.

Народный артист принял решение завершить концертную деятельность из-за возраста. Он признался, что шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом. Ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя.

Прощального гастрольного тура не будет.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на частной вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.

Однако в начале марта концерт Леонтьева в этом городе, запланированный на май 2024 года, отменили. Причины отмены мероприятия не раскрывали.

С начала спецоперации Валерий Леонтьев живет в США , где у него есть недвижимость.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 марта 2024, 12:26
Раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям появился в «Одноклассниках»
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Соцсеть «Одноклассники» запускает раздел «Мастер-классы». Это новый тип контента, благодаря которому пользователям станет доступно обучение по увлечениям. Для этого раздела «Одноклассники» сняли профессиональные ролики от экспертов, в дальнейшем их количество увеличится.

При просмотре роликов пользователи увидят не только пошаговый разбор от эксперта, но и прочитают текстовую инструкцию. Также можно задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсудить успех с единомышленниками. Новый функционал поможет бесплатно развиваться в своем хобби.

Авторы мастер-классов получат дополнительную поддержку от аудитории в дополнение к заработкам от программ монетизации и нативных интеграций от брендов. Заработать на контенте смогут не только блогеры, бизнес и медиа, но и обычные пользователи.

На момент запуска «Мастер-классов» в раздел уже загрузили более 50 обучающих роликов. В дальнейшем в течение года там появятся тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, бытовыми и кулинарными советами, а также лайфхаками по переделке одежды.

Ранее в «Одноклассниках» появился новый инструмент для бизнеса. Благодаря нововведению предприниматели получат больше заявок от пользователей.

«Мастер-классы» станут одним из разделов сервиса «Увлечения» в соцсети. Обучающий контент можно смотреть по одной их тематик: «Кулинария», «Рукоделие», «Мода и красота», «Сад и огород», «Рыбалка», «Питомцы», «Отдых и туризм», «Авто и мото».

Интернет Соцсети Блогеры
19 марта 2024, 11:21
Лепсу выплатят 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску
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Певец Григорий Лепс смог добиться через суд частичной компенсации за сорванные сроки по поставкам закуски в размере 18 тысяч рублей. Изначальная сумма иска составляла 212 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, компания артиста «Хлебосольное подворье», которая специализируется на производстве продуктов для застолья, включая консервы, вяленую воблу и корюшку, подала в суд на две подрядные организации: АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл».

Поводом для исков послужили нарушенные обязательства со стороны подрядчиков по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год.

В общей сложности с ответчиков планировали взыскать 212 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск частично. В итоге компания Лепса получит всего 18 тысяч рублей.

Ранее петербуржец через суд взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Истец провел в СИЗО более четырех лет по ложному подозрению.

Суд Продукты Шоу-бизнес
19 марта 2024, 10:57
Петербуржец получит от властей четыре миллиона рублей за незаконное содержание в СИЗО
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Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Ему пришлось провести в изоляторе больше четырех лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», - отметил петербуржец в иске.

Адвокат истца Антон Кузнецов указывал на оправдательный приговор для Горностаева с правом на реабилитацию.

Горностаев из-за подозрений находился в изоляторе четыре года восемь месяцев и 15 дней. Он получит четыре миллиона рублей из казны Российской Федерации за моральный вред.

Ранее петербуржец добился через суд у клиники выплаты три миллиона рублей за неудачную имплантацию зубов. Руководство медучреждения не спешило выплачивать компенсацию. Однако после предупреждения судебного пристава о дополнительных 200 тысяч рублей в случае неуплаты в срок вся сумма поступила пострадавшему.

Санкт-Петербург Суд Приговоры
19 марта 2024, 10:34
Футболиста Промеса отправили в тюрьму в Дубае
РИА «Новости»
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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Промес оказался не в экстрадиционной тюрьме «Аль-Авир», а в тюремном комплексе, расположенном рядом с аэропортом Дубая.

Задержание спортсмена произошло по запросу нидерландской прокуратуры. Его обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.

Перед экстрадицией Промес может провести значительное время в заключении ОАЭ.

В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту. Однако ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста собирается подать апелляцию для обжалования его приговора.

Наркотики Задержания Спортсмены Спартак Тюрьмы Дубай

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