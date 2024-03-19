Леонтьев решил уйти со сцены

Народный артист принял решение завершить концертную деятельность из-за возраста. Он признался, что шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом. Ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя.

Прощального гастрольного тура не будет.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на частной вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.

Однако в начале марта концерт Леонтьева в этом городе, запланированный на май 2024 года, отменили. Причины отмены мероприятия не раскрывали.

С начала спецоперации Валерий Леонтьев живет в США , где у него есть недвижимость.