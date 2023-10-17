«Лента» купила одну из крупнейших в России сетей магазинов у дома

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В компании указали, что «Монетка» входит в первую десятку крупнейших в России розничных сетей. Ее выручка составила 177,8 миллиарда рублей за 2022 год.

Торговые точки работают в формате магазинов у дома. Покупка должна усилить позиции «Ленты» в этом сегменте, а также на Урале и в Западной Сибири, отметили в пресс-службе.

Ретейлер выкупил 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп» - материнской компании «Монетки». Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о согласовании сделки.

В управлении у «РМ-Групп» 2120 магазинов под брендом «Монетка». Общая площадь активов, купленных «Лентой», составила 606 тысяч квадратных метров, при этом 100% торговых площадей находится в аренде.

Кроме того, в сделку вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч «квадратов», 67% из них находятся в собственности. Также покупатель получит более 560 грузовых автомобилей.

«Эта сделка дает нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию группы», - отметил председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

«Мультиформатная бизнес-модель усилит конкурентные позиции магазинов разных форматов и позволит нам быть более устойчивыми в разные стадии экономических циклов», - рассказала гендиректор «Монетки» Ирина Смирнова.

Ранее компания X5 Group, владеющая торговым сетями «Пятерочка» и «Перекресток», объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево». В рамках сделки ретейлер приобрел 118 точек общей торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, в том числе арендованные объекты.