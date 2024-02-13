Ледяные дожди покинули Московский регион

«Как и ожидалось, ледяные дожди и гололедные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника», - написал синоптик По данным метеостанций региона, местами в мегаполисе идет небольшой снег. Тем не менее фронт переохлажденных осадков ушел на юго-запад, добавил Леус.

Во вторник, 13 февраля, в мегаполисе и его близлежащих территорий неблагоприятная погодная ситуация не повторится. Но жителям Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей предстоит встретиться со вчерашним погодным сценарием, предупредил синоптик.

Сегодня столбики термометров в мегаполисе покажут от -4 до -6 градусов, а в Московской области - от -3 до -8 градусов. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00.