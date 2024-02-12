Ледяной дождь будет идти в Москве до конца дня

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«Утром в столице провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров», - уточнили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве добавили, что в некоторых столичных районах сейчас идут снег с дождем и ледяной дождь. Кроме того, неблагоприятные погодные условия будут способствовать образованию гололедицы.

Коммунальщики порекомендовали пешеходам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в среду. Морозы сохранятся до конца недели.