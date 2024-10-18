18 октября 2024, 11:25

Лебедев передал привет «жалким чиновникам» после запрета на въезд в Латвию

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о латышских чиновниках, запретивших ему въезд в страну.  В своем Telegram-канале он иронично назвал день, когда против него ввели ограничения, интересным.

«Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» - написал дизайнер.

Латвия запретила въезд не только Лебедеву, но и юмористу Валерию Пономаренко. Россияне попали в список персон нон грата , о чем официально объявила глава МИД страны Байба Браже.

Ранее Лебедев раскритиковал уехавших за границу соотечественников. Характеризуя их, он процитировал известную русскую пословицу про дураков.

Латвия Запреты Артемий Лебедев
18 октября 2024, 09:33
Истощенного дальневосточного леопарда все еще не смогли поймать под Уссурийском
Unsplash
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Специалисты продолжают поиски дальневосточного леопарда, выходившего к дороге в Уссурийске. Животное могло уйти на поиски пищи в другие районы, рассказали в нацпарке «Земля леопарда».

Специалисты Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, нацпарка «Земля леопарда» и «Приморской авиабазы» обследуют территории, где ранее заметили леопарда.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи», - сказала начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

По ее словам, из-за засушливой погоды и снижения уровня воды в реках и каналах в районе долины для животного появились пути передвижения в другие районы.

Дальневосточного леопарда заметили на автодороге под Уссурийском. Водитель успел снял животное на камеру.

Видео Дороги Животные
18 октября 2024, 03:09
«Изменила, и не раз». Подруга рассказала о девушке, оставившей ребенка в Анталье
Freepik
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Родившая и оставившая ребенка в аэропорту Антальи девушка Катя изменяла своему парню, рассказала сайту kp.ru ее подруга. Несмотря на это она назвала ее хорошей и отзывчивой девушкой.

Россиянка учится в Электростальском колледже, там она была старостой и волонтером, уточнила собеседница издания.

«Если была какая-то проблема, то всегда помогала. Какие мероприятия проходили в колледже, она всегда участвовала и была активисткой, - рассказала девушка.

Она добавила, что у Кати с мамой в отношениях не всегда все было гладко , часто случались конфликты. По ее словам, девушка не гуляла, иногда выпивала с друзьями, не курила, не употребляла запрещенных препаратов.

Отношения с парнями у Кати были, рассказала собеседница издания. За год до произошедшего она рассталась со своим парнем, вместе они были долго, добавила девушка.

«Катя ему изменила. И не раз», - поделилась подруга.

По ее словам, Катя забеременела, предположительно, в зимние каникулы.

Турция Дети Волонтеры Отношения
17 октября 2024, 22:57
Сберечь нервы, время и деньги. Россиянам рассказали, как избежать стресса при ремонте
Pxhere
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Ремонт стал источником стресса для подавляющего большинства россиян. Чтобы избежать негативных эмоций во время обновления своего дома, стоит довериться профессионалу, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко дизайнер Екатерина Забегина.

В первую очередь она посоветовала четко и честно определить свой бюджет и вложить проект ремонта в его рамки.

«Большая доля сохранения нервов - это если мы привлечем какого-то профессионала, ну вот того же, например, дизайнера, который, помимо того, что он сможет сделать планировку правильную, законную, удобную конкретно для вас, под ваш запрос, он еще и будет как раз контролировать подрядчиков, решать какие-то косяки, вопросы», - отметила Забегина.

Такой специалист обойдется минимум в 40 тысяч рублей. Все зависит от профессионализма и сегмента, в котором работает эксперт.

Дизайнер также посоветовала не экономить на таких вещах, как электрика, трубы и сантехника.

«Нельзя ни в коем случае экономить на руках, на строителях, которые будут этот самый проект реализовывать. <…> Действительно думающий прораб сбережет не только время, нервы, но он сбережет фактически ваши деньги», - подчеркнула эксперт.

Ранее дизайнер интерьеров Елена Михайловская рекомендовала россиянам самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить.

Деньги Ремонтные работы Квартиры
17 октября 2024, 19:51
«Итог? Страны не стало». Показ одного фильма развалил СССР
РИА «Новости»
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Советский Союз развалился после показа одного фильма — «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

Советский Союз развалился после показа одного фильма - «Интердевочка». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», - заявил парламентарий.

Двухсерийный фильм «Интердевочка» - это драма о жизни валютной проститутки. Днем она работает медсестрой, а по ночам у нее совсем другая профессия. При этом женщина мечтает выйти замуж за иностранца.

В главной роли - Елена Яковлева, известная зрителям по сериалу «Каменская». Этот фильм стал одним из самых популярных во времена перестройки и лидером советского проката в 1989 году. Он был удостоен премии Токийского международного кинофестиваля 1989 года.

Володин подчеркнул, что стране стоит снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни.

«Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим», - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что Запад с самого развала Советского Союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части.

СССР Сериалы Фильмы

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