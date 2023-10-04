ЛДПР предложила выплачивать молодоженам 10 тысяч рублей

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«Сейчас в законодательстве установлено понятие „молодая семья“. ЛДПР предлагает установить дополнительную поддержку для лиц, которые вступают в брак впервые до 35 лет», - отметила пресс-служба.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Каплана Панеша, реализация проекта будет стоить России примерно два миллиарда рублей в год. Эта сумма составит менее 0,1% расходной части проекта бюджета на 2024 год.

Панеш отметил, что при реализации законопроекта молодые пары получат лишний повод зарегистрировать брак. Он добавил, что деньги от выплат молодожены смогут потратить на свадебный наряд, подарки и госпошлины.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал, что рождаемость в России может повыситься в 2030-х годах. По его словам, этот показатель перестал зависеть от числа заключенных браков.