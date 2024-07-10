10 июля 2024, 15:23

Лазареву заочно арестовали в Москве

Global Look Press
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В Замоскворецком суде Москвы удовлетворили ходатайство следствия и заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что Лазареву* обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании.

Телеведущая сбежала за границу от следствия, поэтому ее объявили в розыск.

Срок заключения для Лазоревой* начнет действовать с момента ее экстрадиции в Россию или задержания в стране.

Уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей возбудили в мае. Эксперты установили в ее высказываниях об атаках БПЛА на российские регионы есть «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Терроризм Аресты Иноагенты Татьяна Лазарева
10 июля 2024, 14:09
Катастрофы не будет. Россиянам рассказали о влиянии засухи на цены на продукты
РИА «Новости»
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Неблагоприятные погодные условия замедлили посевную кампанию в России, но катастрофы из-за нехватки урожая не случится. Об этом 360.ru рассказал депутат, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

«Опасений серьезных за будущий урожай нет. Пока Минсельхоз дает прогноз в районе 132 миллионов тонн зерна на этот год», - отметил он.

Парламентарий сообщил, что в этом году урожая будет меньше, чем в течение последних двух лет, но он все равно позволит обеспечить как внутренние потребности страны, так и ее экспортные обязательства.

«Катастрофы никакой не произойдет», - подчеркнул депутат.

По его словам, для внутреннего потребления России необходимо получить порядка 80 миллионов тонн зерна. Он добавил, что у государства останутся и излишки, которые можно будет продать в другие страны.

«В прошлый год от экспорта зерновых мы получили 45 миллиардов долларов», - напомнил парламентарий.

Сулейманов высказался и о ценах на продукты. Он объяснил, что дать точный прогноз сложно, так как на стоимость влияет много факторов. В качестве примера он привел цены на топливо, которое необходимо для посевной кампании и сбора урожая, а также вопрос льготного кредитования.

«Но на самом деле динамику инфляционную, цены определяет не производитель. Производитель получает от 10 до 20, условно говоря, процентов», - обратил внимание депутат.

Он сообщил, что самую большую маржу получают торговые сети, продающие продукцию. Парламентарий добавил, что комитет Госдумы по аграрным вопросам разработал закон, который поможет урегулировать этот вопрос. Сулейманов отметил - авторы инициативы хотят, чтобы торговая наценка за основные продукты составляла не более 10%.

«Потому что это позволит цены сдерживать. Но мы пока (я тоже автор этого закона) не можем его никак пробить», - заключил он.

Ранее в нескольких регионах России власти вводили режим ЧС из-за засухи. До этого часть посевов в стране погибла из-за заморозков , сообщил Минсельхоз.

Законы Экспорт Сельское хозяйство Депутаты Россия Погода Продукты
10 июля 2024, 13:26
Совфед одобрил закон о вводе прогрессивной шкалы НДФЛ
РИА «Новости»
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Совет Федерации поддержал закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц со ставками от 13% до 22%. Трансляцию заседания провела пресс-служба СФ.

Согласно этому закону, граждане с доходом от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей будут выплачивать налог в размере 15%, а россияне с доходами от пяти до 20 миллионов рублей - 18%.

Тем, у кого доходы превысят 50 миллионов рублей в год, придется платить налоги в размере 22%. Для граждан с годовыми доходами до 2,4 миллиона рублей налоговая ставка останется прежней - 13%.

Госдума в окончательном чтении одобрила закон о прогрессивной шкале НДФЛ 10 июля. Полученные дополнительные доходы поступят в бюджет страны, а затем пойдут на поддержку семей с детьми и пенсионеров.

Совет Федерации РФ Законы НДФЛ
10 июля 2024, 11:31
СК попросил заочно арестовать Татьяну Лазареву за оправдание терроризма
РИА «Новости»
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Следователи обратились в Замоскворецкий суд Москвы с требованием заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*. Она проходит по делу об оправдании терроризма, сообщили журналисты РИА «Новости».

По данным издания, в суде зарегистрировали материал об избрании телеведущей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В середине мая против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Экспертиза нашла в высказываниях телеведущей об атаках БПЛА на российские регионы «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В июне Росфинмониторинг включил Лазареву* в список террористов и экстремистов. Два года назад артистку признали иноагентом за то, что она вела политическую деятельность, оплачиваемую киевским режимом.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Суд Терроризм Иноагенты Татьяна Лазарева
10 июля 2024, 10:51
ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков
РИА «Новости»
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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, произведения литературы и искусства не попадут под действие законопроекта, если запрещенные вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Если такие произведения находятся в обороте, их необходимо маркировать. При этом документ не затронет научные, учебные и медицинские издания, а также материалы об оперативно-розыскной деятельности.

Законопроект устанавливает понятие «антинаркотическая пропаганда». Речь идет о распространении информации об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Депутат ГД Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян , передающих правоохранителям информацию о наркопреступниках.

Наркотики Госдума РФ Запреты

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