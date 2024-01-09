Лавров выразил соболезнования в связи со взрывами в Иране

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом на траурной церемонии генерала Касема Сулеймани, которая состоялась 3 января. Возле могилы военного прогремело два взрыва , жертвами стали не менее 89 местных жителей.

Российский и иранский министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом. Они обменялись мнениями о ближневосточных и международных вопросах, которые представляют интерес для обеих стран. В частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа и Красном море.

По данным иранских СМИ, одним из исполнителей теракта в Кермане был гражданин Таджикистана. Личность второго преступника еще не установили.