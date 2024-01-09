09 января 2024, 21:34

Лавров выразил соболезнования в связи со взрывами в Иране

Pixabay
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом, выразив соболезнования из-за гибели людей в результате взрывов в городе Керман. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом на траурной церемонии генерала Касема Сулеймани, которая состоялась 3 января. Возле могилы военного прогремело два взрыва , жертвами стали не менее 89 местных жителей.

Российский и иранский министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом. Они обменялись мнениями о ближневосточных и международных вопросах, которые представляют интерес для обеих стран. В частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа и Красном море.

По данным иранских СМИ, одним из исполнителей теракта в Кермане был гражданин Таджикистана. Личность второго преступника еще не установили.

Сергей Лавров МИД РФ
09 января 2024, 21:05
Оскорблявшего девушек блогера из Таджикистана освободили в зале суда
Unsplash
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Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя, против которого возбуждено дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину, сообщила пресс-служба суда.

Суд отказался удовлеторять ходатайство следователей, после чего постановил отпустить блогера, задержанного 7 января. Дело против гражданина Таджикистана остается открытым.

Ранее СК возбудил дело против Джумабоя по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи провели допрос Джумабоя и начали проверку других его видео.

В декабре уголовные дела возбудили против двух среднеазиатских рэперов , участвовавших в баттлах. Один из них во время выступления рассказал, как «избивает русскую беременную женщину», а второй заявил о желании убить оппонента из-за его длинных волос.

Согласно новым правилам МВД, нарушившие закон бывшие мигранты могут лишиться российского гражданства.

Уголовное дело Суд Блогеры Экстремизм Таджикистан
09 января 2024, 20:43
Поставки белорусских яиц в Россию выросли почти вдвое
Pixabay
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Поставки куриных яиц из Белоруссии на территорию Россию с 1 по 9 января увеличились почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 11,7 миллиона штук. Об этом РИА «Новости»рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

С 1 по 9 января прошлого года в Россию ввезли 6,3 миллиона штук яиц. Общее количество импортированных за 2023 год белорусских яиц составило более 510,8 миллиона штук. В Россельхознадзоре Белоруссию назвали стабильным поставщиком этой продукции, отметив, что последние четыре года от этой страны Россия получала в среднем свыше 630 миллионов штук яиц в год.

С октября по ноябрь 2023-го стоимость яиц увеличилась более чем на 15%, а относительно начала года рост составил 36,54%. Серьезный скачок цен выявили и в ДНР. Местные власти не исключили картельный сговор.

Поставки куриных яиц из Белоруссии на территорию Россию с 1 по 9 января увеличились почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 11,7 миллиона штук. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Белоруссия Сельское хозяйство Торговля Россия Продукты
09 января 2024, 18:33
Аналитики спрогнозировали продолжительность жизни в России в 2045 году
Unsplash
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Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.

Федеральная служба государственной статистики представила три варианта прогноза - низкий, средний и высокий. В среднем к 2045 году продолжительность жизни в России составит 79,83 года, а в низком - 77,15.

Для мужчин в «высоком» варианте Росстат спрогнозировал продолжительность жизни 81,31 в 2045 году, а для женщин - 87,14. В среднем прогнозе для мужчин показатель составил 75,89, а для женщин - 83,24. В худшем варианте указали цифру 72,6 для мужчин и 81,47 для женщин.

В Росстате отметили, что при составлении прогноза не учитывались данные по жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин называл сбережение российского народа приоритетом для страны на многие поколения вперед. Глава государства призвал уделять первостепенное значение поддержке семей.

Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.

Россия Росстат
09 января 2024, 18:19
«Ростех» предложил национализировать патронный завод в Климовске после аварии
Викимедиа
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Госкорпорация «Ростех» выразила готовность взять под контроль ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На территории завода располагается котельная, перебои в работе которой оставили сотни жителей без отопления.

Представители «Ростеха» заявили о необходимости «навести порядок» на заводе, контрольный пакет акций которого принадлежит частным лицам. В госкорпорации подчеркнули, что работа менеджмента КСПЗ и уровень промышленной безопасности вызывают большое количество вопросов, а руководство предприятия не выполняет свои социальные обязанности.

Согласно позиции ведомства, решить проблемы завода поможет его национализация. «Ростех», контролирующий 90% оборонных предприятий по всей стране и уже имеющий часть акций КСПЗ, направит президенту Владимиру Путину обращение о переходе завода под свой контроль. В корпорации подчеркнули, что финальное решение о национализации должно принять государство.

Ранее в Подмосковье задержали начальника котельной и гендиректора КСПЗ, обвиненных в срыве отопительного сезона. Параллельно ведется работа по восстановлению отопления: тепло удалось вернуть в 130 домов Климовска.

Ростех Отопление Заводы

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