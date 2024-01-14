14 января 2024, 11:23

Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореи

РИА «Новости»
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В Россию прилетит делегация КНДР, с которой министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, представителей Северной Кореи ожидают в Москве.

«Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым», - добавила Захарова.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что глава МИД КНДР будет в России с 15 по 17 января.

В сентябре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ин встретился с президентом Владимиром Путиным. Политолог из США заявил, что это событие показало стабильность отношений двух стран и привлекло внимание мировой общественности. Как отметил эксперт, стороны готовы подстраиваться под интересы друг друга.

Своим главным противником Северная Корея считает Южную Корею, которая недавно призвала российских властей прекратить сотрудничество с КНДР. Страна якобы беспокоится из-за возможных поставок северокорейского оружия за границу. Она также обратилась к РФ с просьбой вывести войска с Украины.

Сергей Лавров Россия КНДР Переговоры
14 января 2024, 11:27
«Невероятно умный и обаятельный». Мария Арбатова — о Льве Рубинштейне
РИА «Новости»
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Умерший поэт Лев Рубинштейн был очень умным, тонким, обаятельным человеком, рассказала «360» писательница и драматург Мария Арбатова. Она отметила, что была знакома с ним «страшно сказать, сколько лет».

«Мы познакомились на знаменитом мероприятии. В Центральном доме работников искусства собирались поэты того времени, молодые звезды, и были предъявлены две группы поэтов: концептуалисты и материалисты. Рубинштейн был среди ведущих концептуалистов, и дальше он шел по этой дороге и стал одним из основателей концептуальной поэзии. Человек невероятно умный, талантливый, образованный», - вспомнила она.

Арбатова отметила, что периодически пересекалась с Рубинштейном на мероприятиях, и назвала его «заметным человеком».

«Тактичный, тонкий, умный, обаятельный», - добавила собеседница «360».

Она напомнила, что Лев Рубинштейн, еще будучи библиотекарем, создал проект «стихи на библиотечных карточках», который «вошел в истории литературы». Сейчас уже это не всем понятно, потому что в библиотеках нет этих карточек, но для того времени это было «очень ярко, смешно, необычно», отметила Мария Арбатова.

Льва Рубинштейна сбила машина в Москве 8 января. Врачи боролись за жизнь 76-летнего поэта, однако 14 января его не стало.

Писатели
14 января 2024, 10:43
Умер поэт Лев Рубинштейн
РИА «Новости»
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Скончался поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщила его дочь Мария в Livejournal.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», - написала она. Комментарии к записи отключены.

В последние дни 76-летний поэт был в крайне тяжелом состоянии после ДТП, врачи боролись за его жизнь в реанимации.

Автомобиль сбил Рубинштейна на пешеходном переходе 8 января на северо-востоке Москвы. Он получил переломы, черепно-мозговую травму и ушибы. В СМИ писали, что поэт в коме на аппарате ИВЛ.

Писатели
14 января 2024, 08:22
Осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока Гуменюк отправился на СВО
РИА «Новости»
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Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взяточничество, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Срок он отбывать не будет. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Гуменюка Александра Китаева.

По словам защитника, Гуменюку выдали предписание, согласно которому он должен был явиться в войсковую часть 22 декабря. О его текущем местоположении Китаев не знает.

«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», - констатировал адвокат.

При этом в соцсетях уже распространились кадры, на которых похожий на экс-мэра Владивостока человек в военной форме держит оружие.

Олег Гуменюк служил в ВМФ СССР с 1985 по 1987 год.

В начале 2023 года бывшего главу столицы Приморского края приговорили к 16,5 года в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, его оштрафовали на 150 миллионов рублей.

Пост мэра Владивостока Гуменюк покинул в 2021 году после критики со стороны вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко, заявивших, что в городе ничего не изменилось, несмотря на выделение значительных средств на его развитие.

Адвокаты Коррупция Военные Россия Оружие Владивосток
14 января 2024, 04:52
Россиянам рассказали, в каких городах можно дешево остановиться в отелях
Freepik
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Специалисты выяснили, в каких городах можно дешево отдохнуть до конца зимы. Информацию разместили на онлайн-сервисе OneTwoTrip.

Эксперты изучили цены на номера в четырехзвездочных отелях в России и других странах. Статистика показала, что в ряде популярных городов можно остановиться, потратив менее трех тысяч рублей.

Самое дешевое жилье оказалось в Санкт-Петербурге, цена за номер начинается от двух тысяч рублей за ночь. Низкие цены оказались в Самаре - 2,2 тысячи рублей, в Краснодаре - 2,3 тысячи, в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Астрахани - примерно 2,5 тысячи рублей. Также невысокая стоимость за номера в отелях в Волгограде, Смоленске, Геленджике и Улан-Удэ.

Низкие цены на жилье поставили в Нячанге во Вьетнаме, там за номер нужно заплатить 1,5 тысячи рублей. Столько же стоит гостиница в Ереване.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что россияне смогут отдохнуть этой зимой на Мальдивах, купив путевку от 150 тысяч рублей на одного человека. Он отметил, что на многих островах строят новые отели и реконструируют старые.

Статистика Санкт-Петербург Краснодар Туризм Отели Россия

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