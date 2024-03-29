29 марта 2024, 09:25

Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи

РИА «Новости»
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МИД России станет отдельно согласовывать каждый контакт дипломатических представителей Европы в Москве с властями после их отказа провести встречу с Сергеем Лавровым перед президентскими выборами. Об этом глава ведомства рассказал «Известиям».

За два дня до выборов президента Лавров приглашал послов Евросоюза для разговора, но они отказались от встречи. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что европейские дипломаты должны пояснить, что именно они делают в России, если не хотят контактировать с Лавровым.

«Они находятся в России и не хотят общаться с главой МИД. Мы сообщили им, что отныне министерство будет рассматривать отдельно каждую их просьбу пообщаться с российскими властями, будь то атташе или посол», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Европа притихла после команды администрации США признать президентство Владимира Путина.

Сергей Лавров Европа Россия МИД РФ
29 марта 2024, 09:46
Фигурант дела о теракте мог лишиться статуса предпринимателя
РИА «Новости»
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Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«У Касимова, вероятно, были проблемы с налоговой инспекцией. Он находился под угрозой лишения статуса ИП», - отметил он.

По предварительной информации, ФНС приняла решение закрыть ИП Касимова. Однако оно до сих пор открыто, что свидетельствует о подаче протеста на прекращение деятельности третьими лицами или самим Касимовым.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Касимову меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие установило, что он сдавал квартиру напавшим на «Крокус» боевикам. В свою защиту мужчина отвечал, что ему не было известно о замысле боевиков.

Касимову 32 года, он является уроженцем Киргизии, но получил российское гражданство и держит свое кафе в Путилково. К уголовной ответственности ранее его не привлекали.

ФНС РФ Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 08:54
Соцсети по требованию РКН удалили 6,7 тыс. террористических материалов в 2024 году
РИА «Новости»
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С начала 2024 года социальные сети по требованию Роскомнадзора удалили 6,7 тысячи террористических материалов. Об этом РИА «Новости» рассказали в регуляторе.

«[Соцсети удалили] контент экстремистского и террористического характера - 6,7 тысячи», - подчеркнули в РКН.

Всего с начала года администраторы соцсетей удалили около 26 тысяч особо опасных материалов. В том числе 17,2 тысячи контента про наркотики, 1,1 тысячи суицидального и 0,9 тысячи с детской порнографией.

В прошлом году по требованию Роскомнадзора социальные сети удалили 112,2 тысячи опасных материалов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» РКН ужесточил проверки Telegram-каналов, которые распространяют фейки и призывы к экстремистской деятельности. По данным Роскомнадзора, авторы таких сообщений выполняют задачу по запугиванию населения. Поэтому подобные Telegram-каналы оперативно блокируются, уточнили в ведомстве.

Роскомнадзор Соцсети
29 марта 2024, 07:50
Стало известно, смогут ли иноагенты участвовать в выборах
РИА «Новости»
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Иностранные агенты смогут принимать участие в выборах в качестве кандидатов, однако обязаны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения при своем статусе. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве юстиции России.

В частности, они должны указывать свой статус в помещении для голосования, агитационных материалах и заявлении в ЦИК.

Ограничения для иностранных агентов указаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Однако нынешнее законодательство их право пассивное избирательное право никак не ограничивает.

«Если кандидат является иностранным агентом, то он обязан указать сведения об этом в заявлении в Центральную избирательную комиссию, а также избирательном бюллетене, помещении для голосования и информационных стендах», - заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

Законы Россия Иноагенты Выборы
29 марта 2024, 03:14
Концерт «Журавли» проведут в Москве в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Freepik
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Благотворительный концерт «Журавли» в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет 29 марта в 19:00 в Москве. Перед зрителями выступят артисты и представители российской эстрады, сообщили на сайте Москонцерта.

В концерте примут участие народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Евгений Маргулис, камерный оркестр «Московская камерата» и другие. Ведущими мероприятия будут Алла Омелюта и Илья Ушуллу.

Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный концерт группы «Пикник». Перед началом выступления музыканты коллектива и зрители почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Концерты Москва Теракт в «Крокусе»

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