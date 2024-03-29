Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи

За два дня до выборов президента Лавров приглашал послов Евросоюза для разговора, но они отказались от встречи. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что европейские дипломаты должны пояснить, что именно они делают в России, если не хотят контактировать с Лавровым.

«Они находятся в России и не хотят общаться с главой МИД. Мы сообщили им, что отныне министерство будет рассматривать отдельно каждую их просьбу пообщаться с российскими властями, будь то атташе или посол», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Европа притихла после команды администрации США признать президентство Владимира Путина.