Против России, по его словам, «руками и телами» украинцев развязали гибридную войну. Особую роль в ней отвели более 17 тысячам односторонних санкций. Сергей Лавров заявил, что цели этих ограничений открыто озвучили - подорвать экономику, заставить руководство отказаться от самостоятельной линии во внешней политике, настроить население против власти.

Министр обвинил Запад во лжи. Он опроверг заявления, что рестрикции не нацелены на рядовых граждан России.

«Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз, задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти. Такую политику Запад проводит в очень многих странах», - сказал он.

Жители Махачкалы 29 октября в поисках беженцев из Израиля заблокировали аэропорт. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки спровоцировали администрируемые заграницей паблики. Президент России Владимир Путин сказал, что в подготовке погромов участвовали западные спецслужбы и украинцы.