«Латексная барби» провела розового мужчину на поводке в центре Нью-Йорка

В материале сказано, что 38-летняя Лэйн Кведерис из Нью-Йорка работает доминатрикс - это женщина, выполняющая доминирующую роль в садомазохистских практиках. В среднем такая профессия приносит до восьми тысяч долларов в день (746 тысяч рублей). Специализация Кведерис состоит в финансовой доминации.

«Это значит, что фетиш мужчин - отдавать мне деньги ради удовольствия <…> Но классические техники тоже присутствуют в таких отношениях», - заявила американка.

Кведерис рассказала, что один из ее клиентов пожелал, чтобы та провела его на поводке по одной из центральных улиц города. Доминатрикс согласилась на необычное предложение, но за большую плату. Сам мужчина надел розовую одежду.

Ранее американка женилась на себе и потратила на одиночную свадьбу почти полмиллиона рублей. По словам «невесты», так она восприняла совет психолога «полюбить саму себя».